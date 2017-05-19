〈南部〉台灣設計展9月登場 多語向世界直播
2017-05-19
〔記者劉婉君／台南報導〕「二○一七台灣設計展」九月底將在台南舉行，十五年來首度打破單一主場館方式，以「一＋六」展場再串連百家街區好店，呈現「整個城市就是展館」的概念，要讓國內外遊客感受到台南的設計軟實力。
主辦單位之一的成功大學也將結合各個語系的學生，在開幕當天透過網路平台，以多種語言同步向世界直播。
一＋六展場串連 整個城市就是展館
「二○一七台灣設計展」由經濟部、市府及成大合辦，約八百坪的歷史建築─成大舊圖書館，變身為主場館「南風館」，串連六大衛星展館，包括C-Hub成大創意基地「國際館」、藍晒圖文創園區「新銳館」、吳園台南公會堂「工藝館」、文創PLUS─台南創意中心「藝陣館」、三二一巷藝術聚落「生活館」及台南文創產業園區「體驗館」等，要讓台南的設計力遍地開花。
設計行旅徵件起跑 將選百家好店
經濟部長沈榮津、市長賴清德、成大校長蘇慧貞昨為台灣設計展在台南舉行啟動儀式，同時宣布「台南設計力─設計行旅創意徵選」活動起跑，徵選類別有設計食堂、風格行旅、老屋好型、設計產業、設計選物等，凡相關設計領域已實際應用在台南生活者，均可參加，收件至六月十八日止，將選出百家設計好店。入選作品除將在台灣設計展衛星展場展出，也將配合小旅行邀請遊客走訪入選的店家。
沈榮津表示，透過設計可提高產品、產業的特色，提高附加價值，設計關係到國家產業競爭力，因此經濟部自二○○三年推出台灣設計展，十五年來與各地方政府合作、與產業結合，提升在地特色產業的競爭力與設計力。
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