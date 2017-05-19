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〈南部〉《雄獅旅遊公布》全台最受歡迎旅遊城市 高雄拿第一

2017-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕雄獅旅遊公布去年國人最受歡迎的台灣旅遊目的地城市，由高雄排名第一；對此，高雄市長陳菊昨強調，市府這幾年投入很多基礎建設，高雄景觀有很大改變。

雄獅旅遊公布二○一六年國人最受歡迎的台灣旅遊目的地城市，由高雄拿下冠軍，其次依序為花蓮、澎湖，台北僅排名第十一；而最受國人喜歡旅遊的商圈則是「墾丁大街」。

高雄市長陳菊則表示欣慰，她強調，這幾年市府投入很多基礎建設，高雄的景觀改變很多，增加不少綠地、濕地、公園，及平日可作為休憩用的滯洪池。

至於高雄哪些景點最吸引遊客？根據觀光局去年統計，遊客最愛去的高雄風景區是佛光山，其次分別為駁二藝術特區、旗津風景區，各風景區遊客增幅最大的，則是老字號的蓮池潭。

一些旅遊網站則把輕軌、大東文化藝術中心、大魯閣草衙道、壽山觀景台、「前鎮之星 」自行車橋等，列入高雄新興的旅遊景點。

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  • 高雄蓮池潭是遊客喜愛的景點。（記者葛祐豪攝）

    高雄蓮池潭是遊客喜愛的景點。（記者葛祐豪攝）

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