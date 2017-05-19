| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉高師大獎懲系統出錯 學生「意圖性侵」曝光

2017-05-19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄師範大學的網路學生獎懲查詢系統，前晚進行系統功能更新時，因資訊人員的疏失，導致全校六千多名學生若以個人帳號密碼登入查詢獎懲紀錄時，都出現一名男同學個人獎懲紀錄，內容顯示該名學生曾「意圖性侵害、情節嚴重」遭記小過及申誡處分，但後來都已功過相抵。

這起個人資料外洩意外，前晚九點多，有學生在網路反映此事，校方昨凌晨三時許得知，已立即更正，高師大學務長李金鴦表示，昨上午緊急聯繫這名男學生，她與校長都向男學生致歉，希望學生能諒解。

有學生將訊息貼上「靠北高師大」臉書專頁，要大家快去看獎懲紀錄，並表示「莫名其妙多了小過，事由還寫意圖性侵，根本是危害我們，要是在求職或考正式老師的時候，對方問為何會有意圖性侵，我們要如何解釋？」也有人回應「這應該是機密件吧？這樣全校都知道有某學生意圖性侵了」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河人潮減 議員建議成立風管處

曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈南部〉高師大獎懲系統出錯 學生「意圖性侵」曝光


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.