〈南部〉高師大獎懲系統出錯 學生「意圖性侵」曝光

2017-05-19

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄師範大學的網路學生獎懲查詢系統，前晚進行系統功能更新時，因資訊人員的疏失，導致全校六千多名學生若以個人帳號密碼登入查詢獎懲紀錄時，都出現一名男同學個人獎懲紀錄，內容顯示該名學生曾「意圖性侵害、情節嚴重」遭記小過及申誡處分，但後來都已功過相抵。

這起個人資料外洩意外，前晚九點多，有學生在網路反映此事，校方昨凌晨三時許得知，已立即更正，高師大學務長李金鴦表示，昨上午緊急聯繫這名男學生，她與校長都向男學生致歉，希望學生能諒解。

有學生將訊息貼上「靠北高師大」臉書專頁，要大家快去看獎懲紀錄，並表示「莫名其妙多了小過，事由還寫意圖性侵，根本是危害我們，要是在求職或考正式老師的時候，對方問為何會有意圖性侵，我們要如何解釋？」也有人回應「這應該是機密件吧？這樣全校都知道有某學生意圖性侵了」。