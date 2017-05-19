〈南部〉3滯洪池發電 明年5月營運

2017-05-19

〔記者蔡清華／高雄報導〕滯洪池也能發電！高雄市將選定三座滯洪池進行「水域光電」計畫，預計下個月辦理招商，明年五月供電營運，預估每日可提供8.86MW（八千八百六十度電力），每年可為市府進帳二百萬元。

預計下個月辦理招商

為啟動綠電年代，政府將綠能產業列為主要推動政策之一，規劃於民國一一四年再生能源發電佔比要達廿％，配合政院「太陽光電二年推動計畫」水域型太陽光電以150MW裝置容量為目標。

今年初電業法修法通過，開啟台灣綠電交易自由化的時代，也帶動國內光電業者積極投入這極具前瞻的產業。南部年平均日照為三．六八小時，為光電產業提供發展優勢。

水利局特別選擇位於永安區永安滯洪池、岡山區前鋒子滯洪池、及典寶溪Ｂ區滯洪池等三處作為水域型太陽光電計畫之場址，三處場址依據滯洪池面積及考量台電線路等問題分別規劃可提供3.1MW、4.3MW及1.64MW設置容量。

採浮力式設置太陽能光電模組

在不影響滯洪池操作安全前提下，將採浮力式設置高效能太陽能光電模組，因設備係漂浮於水面（受風面積小、震動緩衝）故較不受颱風及地震影響，預計於今年六月辦理招商作業，並於明年五月興建完成後開始營運。