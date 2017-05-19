〈南部〉三度噴藥 屏市壁蝨危機化解
2017-05-19
傳染源犬隻帶走清理
〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市瑞光里田中一橫巷壁蝨肆虐，市公所昨天再度前往噴藥，疑似傳染源的兩隻狗也被帶走清理，將壁蝨危機成功控制。
屏東市瑞光里田中一橫巷日前因為有一戶老夫婦人收養了兩隻流浪犬，造成壁蝨從老夫婦家人漫延孳生，引發恐慌，屏東市公所清潔隊獲報雖然在第一時間前往噴灑藥物，但藥物對壁蝨無效，代理市長程清水向縣府動物防疫所詢問，才知道必須使用壁蝨特效藥才能達到其效果，於是再進行第二次噴灑，才讓壁蝨大軍銳減七成以上，昨天屏東市公所再進行第三次藥物噴灑壁蝨專用藥物「牛豬安」。
縣府動物防疫所表示，壁蝨是一種暫時性寄生蟲，喜歡藏匿於草叢，需要吸血時最容易攀附在貓狗等動物身上，家中若有飼養毛小孩，一定要定期檢查是否沾染寄生蟲，避免傳播疾病威脅寵物和家人的健康，民眾發現壁蝨切勿捏碎爆漿，否則母壁蝨體內成千上萬的卵可能散播出去，可用馬桶沖走、用火燒，或是泡在酒精內即能杜絕壁蝨卵孵化。
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