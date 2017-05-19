| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉三度噴藥 屏市壁蝨危機化解

2017-05-19

傳染源犬隻帶走清理

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市瑞光里田中一橫巷壁蝨肆虐，市公所昨天再度前往噴藥，疑似傳染源的兩隻狗也被帶走清理，將壁蝨危機成功控制。

屏東市瑞光里田中一橫巷日前因為有一戶老夫婦人收養了兩隻流浪犬，造成壁蝨從老夫婦家人漫延孳生，引發恐慌，屏東市公所清潔隊獲報雖然在第一時間前往噴灑藥物，但藥物對壁蝨無效，代理市長程清水向縣府動物防疫所詢問，才知道必須使用壁蝨特效藥才能達到其效果，於是再進行第二次噴灑，才讓壁蝨大軍銳減七成以上，昨天屏東市公所再進行第三次藥物噴灑壁蝨專用藥物「牛豬安」。

縣府動物防疫所表示，壁蝨是一種暫時性寄生蟲，喜歡藏匿於草叢，需要吸血時最容易攀附在貓狗等動物身上，家中若有飼養毛小孩，一定要定期檢查是否沾染寄生蟲，避免傳播疾病威脅寵物和家人的健康，民眾發現壁蝨切勿捏碎爆漿，否則母壁蝨體內成千上萬的卵可能散播出去，可用馬桶沖走、用火燒，或是泡在酒精內即能杜絕壁蝨卵孵化。

廣告
  • 壁蝨在路面上亂爬相當噁心。 （記者葉永騫攝）

    壁蝨在路面上亂爬相當噁心。 （記者葉永騫攝）

  • 屏市瑞光里爆發壁蝨危機，市公所進行噴藥消毒。 （記者葉永騫攝）

    屏市瑞光里爆發壁蝨危機，市公所進行噴藥消毒。 （記者葉永騫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河人潮減 議員建議成立風管處

曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈南部〉三度噴藥 屏市壁蝨危機化解


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.