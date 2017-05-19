〈南部〉枋寮、來義中學 明年可望完全免試入學

2017-05-19

〔記者羅欣貞／屏東報導〕教育部今年首度試辦學習區完全免試入學，全國有十五所高中職參加，屏東雖未在首波試辦行列，但明年可望加入，縣府教育處表示，在縣內四所縣立中學之中，規畫讓枋寮、來義中學兩所參加完全免試入學，但仍待教育部評估。

首度試辦的學習區完全免試入學已於日前放榜，全台有十五所高中職，開出兩千三百零六個名額，錄取率近九成九，這項措施是為了落實「全面免試，就近入學」，首波均為非都會區的學校，教育部也考慮將屏東納入明年新增的實施範圍。

教育處︰有助招生

屏東縣教育處副處長許沛祥表示，縣府所轄有四所縣立完全中學，包括大同、東港、枋寮與來義，其中大同、東港的招生情況不錯，至於枋寮高中、來義高中，由於地點偏南，有時要到二招、三招，才能招滿學生，如果枋寮、來義等兩所高中能加入完全免試入學，對招生會有正面助益。

教育處也說，其實教育部評估首波完全免試入學的學校時，屏縣就已經提出枋寮、來義兩所完全中學，但是最後未被教部列入，今年會再申請，以減輕國中生的壓力。

縣立高中今年預定招生數，不含外加名額，大同一百四十人、東港一百四十二人、枋寮九十六人、來義七十一人，和去年差不多，明年名額仍未確定，如果枋寮、來義明年能加入完全免試，會提供多少名額，也需經教育部核定。