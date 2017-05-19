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〈南部〉大台南會展中心北上招標 反應熱烈

2017-05-19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕大台南會展中心計劃斥資廿億元興建，為吸引國際目光，市府特別北上舉行國際徵圖及新建工程招標說明會，吸引國內、外知名建築師事務所等近三十家業者參加，副市長吳宗榮表示，從現場反應熱烈情況，可望順利招標出去，達成今年底開工的預定目標。

由於亞太棒球村、市立總圖書館等重大新建工程因招標延宕影響完工時程，採國際競圖統包方式招標的大台南會展中心能否順利更受注目。

吳宗榮說，亞太棒球村工程原本要趕赴今年WBSC U12世界少棒錦標賽，工期壓縮，讓廠商施工風險與成本壓力大，因而投標意願低，市立總圖新建則是工程經費偏低，影響招標時程，目前市立總圖已發包出去，亞太棒球村招標案修正後，也已上網公告，預計六月二日決選評審。

工程費近18億 可望年底發包

吳宗榮表示，大台南會展中心工程，工期一千多天、工程費近十八億元，參加說明會的建築師、廠商都認為「工期合理、價格合理」，投標有高度意願，而備標時限原定六十天，因業者希望延長準備資料時間七十五天，市府也將辦簽核修改，好讓業者有充裕時間參加投標，可望如期於年底發包施工。

大台南會展中心招標說明會前天在台北舉辦，吸引伊東豐雄、劉培森等知名建築師事務所及營造廠等近三十家與會，工務局說，透過說明會，希望邀請國內、外優秀團隊踴躍參加徵圖，提出具有創新視野規劃設計，為台南打造出經典代表性的新地標。

大台南會展中心規劃可彈性使用六百個展覽攤位，採淨高十二公尺以上無柱空間，最多可容納五千五百人會議使用，並定位為綠色智慧展覽館，未來與中研院南部分院、綠能科技研發中心及示範場域帶動整體區域發展。

特別的是，會展中心同時具有會議、展覽、表演及體育競賽等複合式功能，也解決台南對於小巨蛋的功能需求，一舉數得。

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  • 大台南會展中心國際徵圖及工程招標說明會，吸引三十多家業者參加。（工務局提供）

    大台南會展中心國際徵圖及工程招標說明會，吸引三十多家業者參加。（工務局提供）

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