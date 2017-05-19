| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉《觀察筆記》最痛的一塊

2017-05-19

心裡總是痛痛的，每當看到精神異常者在街上遊走。

為她痛，更為家人痛；那樣長時間的照護、防範，交瘁的不止體力，還有心力，如小河般流淌日夜，時時分分地警覺。父母付出，兄弟姊妹協助，甚至第三代加入，卻是捨不得送到有強制戒護的醫院，不忍啊！

全家總動員，是有精神異常者的家庭狀況，沒有人願意「走精」，一旦在醫師努力與民俗療法雙管齊下還是罔效後仍是掙扎，怎麼辦？

大哉問吧！家屬一定也想這麼問，只是困於親情，於是如大石的壓力籠罩家庭，不知何年何月可解？作息，工作，人際，所有都大亂，揮之不去的還有患者無盡的吵亂，親人心理張力無盡擴大，到不可負荷的那一刻那一點引爆，也許就是悲劇。

做為有情政府，在病人的哪個階段，哪時，可以援手？應從速建立病家檔案、家訪，編織關懷網，避免悲劇外，也有機會挽救家庭。

這是社會最痛又束手的一塊啊！（資深記者黃明裕）

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河人潮減 議員建議成立風管處

曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈南部〉《觀察筆記》最痛的一塊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.