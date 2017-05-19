〈南部〉《觀察筆記》最痛的一塊

2017-05-19

心裡總是痛痛的，每當看到精神異常者在街上遊走。

為她痛，更為家人痛；那樣長時間的照護、防範，交瘁的不止體力，還有心力，如小河般流淌日夜，時時分分地警覺。父母付出，兄弟姊妹協助，甚至第三代加入，卻是捨不得送到有強制戒護的醫院，不忍啊！

全家總動員，是有精神異常者的家庭狀況，沒有人願意「走精」，一旦在醫師努力與民俗療法雙管齊下還是罔效後仍是掙扎，怎麼辦？

大哉問吧！家屬一定也想這麼問，只是困於親情，於是如大石的壓力籠罩家庭，不知何年何月可解？作息，工作，人際，所有都大亂，揮之不去的還有患者無盡的吵亂，親人心理張力無盡擴大，到不可負荷的那一刻那一點引爆，也許就是悲劇。

做為有情政府，在病人的哪個階段，哪時，可以援手？應從速建立病家檔案、家訪，編織關懷網，避免悲劇外，也有機會挽救家庭。

這是社會最痛又束手的一塊啊！（資深記者黃明裕）