〈南部〉捷運黃線自籌款666億 市府︰財務可達平衡

2017-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕捷運黃線由中央負擔七百六十三億餘元、地方負擔六百六十六億餘元，議員質疑會影響高雄財政；高雄市捷運局強調，市府財務配套包括非自償性財源及自籌性財源，財務計畫經審慎規劃評估，可達到財務平衡。

市議員陳美雅、李雅靜昨在議會總質詢時，強調高雄目前負債二千四百七十七億元，舉債空間僅五百四十八億元，前瞻基礎建設計畫八百三十三億元自籌款，錢從哪裡來？恐讓高雄有破產之虞。市長陳菊則強調，前瞻計畫是投資下一代的政策，藉由前瞻計畫軌道建設，將可改善市民生活，她並反問議員：「支不支持前瞻計畫？」

佔前瞻基礎建設經費最大宗的捷運黃線，高雄市需負擔六百六十六億餘元自籌款，捷運局表示，市府財務配套措施，包括非自償性財源及自籌性財源，財源籌措除未來營運票收、附屬事業收入外，另從大眾運輸導向發展ＴＯＤ土地開發、增額容積、租稅增額等方式取得財源。

捷運局強調，捷運黃線計畫評估，除工程技術可行性與營運可行性外，財務計畫也經審慎規劃評估，可達到財務平衡。

市府指出，九年前高雄捷運紅、橘兩線通車，目前日運量已達十八萬人次，高捷公司也首度轉虧為盈，但高雄捷運只有十字形路網，黃線加入後，將經過三民、新興、苓雅、前鎮、鳳山、鳥松等六個行政區，沿線服務人口達四十八．三萬人。