| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火搶救中 至少4人罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉愛河人潮減 議員建議成立風管處

2017-05-19

〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。

林宛蓉：專責上下游所有事務

觀光局則表示，愛河人潮變少，主要與兩岸旅遊降溫，中國團客大幅減少有關，因為以往中國客到高雄，必定會前往愛河一遊。

市長陳菊說，愛河是高雄人的生命之河，有如今的光景很不容易，將由秘書長楊明州組成跨局處小組進行檢討。

高雄市議員林宛蓉昨在總質詢時指出，愛河早年是台灣十大景點之一，但如今星期一到星期四的夜晚，一片昏暗，沒什麼人潮。

林宛蓉說，愛河沒落，最可憐的是街頭藝人，星期一至星期四晚上，原本沒人願到愛河擺攤，為了撐場面，由街頭藝人協會出錢補貼油錢、飯錢一百至三百元不等，「黃金愛河」的業者再加碼補貼五十至一百五十元，每晚才有零星的三、四攤來撐場面。

林宛蓉說，愛河目前的管轄單位呈現多頭馬車，包括文化局、觀光局、工務局、水利局、經發局、交通局等，遇事互相推諉，她建議想讓愛河風華再現，市府應成立跨局處小組，事權統一，最終也可考慮成立「愛河風景管理處」，專責愛河上下游所有事務。

鹽埕區光明里里長葛吉雄也說，緊鄰愛河的二二八紀念公園，晚上一片漆黑，里民晚上都不敢到公園內散步，遑論觀光客會走進公園；陳姓里民則說，愛河沿岸的高雄歷史博物館、音樂館，一到晚上都沒有任何燈光，相當昏暗。

觀光局：貢多拉船 搭乘人次增

觀光局長曾姿雯指出，已協調高雄歷史博物館等建物夜間開燈到十點。她也強調，雖然中客團減少，但愛河貢多拉船今年一至四月搭乘人次，較去年同期成長五成多。

曾姿雯說，愛河東側的「永浴愛河」生意不錯，西側的「黃金愛河」生意較差，將設法協助吸引人潮。

廣告
  • 愛河畔的街頭藝人，平日只剩三、四攤，遊客也三三兩兩。（記者葛祐豪攝）

    愛河畔的街頭藝人，平日只剩三、四攤，遊客也三三兩兩。（記者葛祐豪攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
愛河人潮減 議員建議成立風管處

曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈南部〉愛河人潮減 議員建議成立風管處


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.