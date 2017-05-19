〈南部〉愛河人潮減 議員建議成立風管處
〔記者葛祐豪／高雄報導〕曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。
林宛蓉：專責上下游所有事務
觀光局則表示，愛河人潮變少，主要與兩岸旅遊降溫，中國團客大幅減少有關，因為以往中國客到高雄，必定會前往愛河一遊。
市長陳菊說，愛河是高雄人的生命之河，有如今的光景很不容易，將由秘書長楊明州組成跨局處小組進行檢討。
高雄市議員林宛蓉昨在總質詢時指出，愛河早年是台灣十大景點之一，但如今星期一到星期四的夜晚，一片昏暗，沒什麼人潮。
林宛蓉說，愛河沒落，最可憐的是街頭藝人，星期一至星期四晚上，原本沒人願到愛河擺攤，為了撐場面，由街頭藝人協會出錢補貼油錢、飯錢一百至三百元不等，「黃金愛河」的業者再加碼補貼五十至一百五十元，每晚才有零星的三、四攤來撐場面。
林宛蓉說，愛河目前的管轄單位呈現多頭馬車，包括文化局、觀光局、工務局、水利局、經發局、交通局等，遇事互相推諉，她建議想讓愛河風華再現，市府應成立跨局處小組，事權統一，最終也可考慮成立「愛河風景管理處」，專責愛河上下游所有事務。
鹽埕區光明里里長葛吉雄也說，緊鄰愛河的二二八紀念公園，晚上一片漆黑，里民晚上都不敢到公園內散步，遑論觀光客會走進公園；陳姓里民則說，愛河沿岸的高雄歷史博物館、音樂館，一到晚上都沒有任何燈光，相當昏暗。
觀光局：貢多拉船 搭乘人次增
觀光局長曾姿雯指出，已協調高雄歷史博物館等建物夜間開燈到十點。她也強調，雖然中客團減少，但愛河貢多拉船今年一至四月搭乘人次，較去年同期成長五成多。
曾姿雯說，愛河東側的「永浴愛河」生意不錯，西側的「黃金愛河」生意較差，將設法協助吸引人潮。
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曾經是台灣十大景點之一的愛河，如今平日夜晚一片昏暗、遊客三三兩兩？議員建議成立「愛河風景管理處」，讓愛河風華再現。林宛蓉：專責上下游所有事務…
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