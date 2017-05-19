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〈台北都會〉台大廢宿舍 發現2幼犬遭棄屍

2017-05-19

〔記者張凱翔、黃建豪／台北報導〕大安區溫州街停車場前年發生流浪貓殺害事件，去年底大安區知名流浪貓「大橘子」又遭台大僑生虐殺，還被棄屍於台大醉月湖。豈料，昨下午又被民眾發現，溫州街旁台大廢棄宿舍有兩隻幼犬屍體被丟棄，動保處與警方到場了解後已將屍體領回解剖、釐清是否人為虐殺或自然死亡後惡意棄置。大學里長吳沛璇表示，台大應多花心力管理廢棄宿舍，免得成為治安死角。

吳沛璇表示，昨下午四時左右路過民眾聞到屍臭難忍，便在溫州街五十二巷一號台大廢棄宿舍門口發現兩具狗屍體，裝屍體的麻布袋、塑膠袋都已經打開，蚊蠅盤繞屍臭飄散；她當下就通報動保處、警察局前來處理。

動保處表示，從屍臭研判可能已死亡三日，並將屍體帶回釐清死因；警方則說，將調閱路口監視器查看有無可疑人物。

居民夏先生表示，去年才發生變態殺貓事件，現在又有人棄屍，台大應該善盡管理廢棄宿舍的責任，否則治安會出問題。台大總務處表示，會加強巡邏附近宿舍防止類似事件發生，今日就會針對廢棄宿舍打掃、消毒。

動物救援隊長華心惠表示，袋中狗屍共有兩具，皆為剛出生二到四週的幼年米克斯，一隻為黑色、一隻為混色，暫時難斷定是人為殺害還是自然死亡，須待解剖後才能確定，預定今天上午正式向派出所報案。

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