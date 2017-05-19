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〈台北都會〉北市光復八德路口通車 可能7月再封

2017-05-19

〔記者張凱翔、黃佩君／台北報導〕光復北路、八德路口上個月因台電施工意外造成路面坍陷、地層下陷，封路搶修超過半個月，原預計今日清晨六時可全線通車，但因過程順利提前完成，台北市公運處提早一日、昨下午五時全面通行，公車路線也將恢復原樣；交通局則指出，潛盾機還卡在地下，預估之後還要封路管制取出。

公運處表示，行經八德路（敦化北路至基隆路區段）及光復北路（南京東路至市民大道區段）的市區公車包含台北市聯營公車、新北市市區公車，以及國道客運路線，都將同步恢復原行駛動線與停靠站點，因應改道增設替代站位則取消。

交通局表示，根據台電與工程廠商規劃，當初灌漿搶救時，潛盾機還卡在地下，之後取出潛盾機並完全修復路面等工程，還需要二個月時間評估，七月將有初步結論與開挖規劃，屆時還會影響周邊交通。

據了解，目前包商仍在規劃潛盾機處理方式，目前需時二個月，預計七月十九日於原路口進行潛盾機處理作業，需時約四到六個月，將以最小空間施作，儘量不影響行車路線。

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  • 八德路、光復北路口上月底發生地層塌陷，經過搶修後，在昨日下午五點全線通車。（記者劉信德攝）

    八德路、光復北路口上月底發生地層塌陷，經過搶修後，在昨日下午五點全線通車。（記者劉信德攝）

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