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〈台北都會〉《北市》有線電視15萬戶未數位化 7月起斷訊

2017-05-19

〔記者張議晨／台北報導〕政府推動有線電視數位化，北市今年六月底後類比訊號也將全面斷訊；不過北市還有聯維、寶福兩家電信業者的十五萬用戶尚未完成數位化，台北市觀傳局表示，近期會加強宣導業者，輔導收視戶全面數位化，若六月底前還未完成訊號轉換，會要求業者逐月調降收視費五％作為懲罰。

台北市有十家有線電視業者，收視戶則有六十三萬戶，觀傳局配合國家通訊傳播委員會（NCC）推動有線電視數位化政策，今年六月底後，將全面關閉類比訊號，收視戶必須加裝數位機上盒才能收視，但北市還有十五萬戶未加裝數位機上盒，若訊號轉換後仍未加裝數位機上盒，會收看不到頻道，收視權益將受影響。

觀傳局表示，目前僅聯維、寶福兩家業者還未完成，因距離六月底還有一個多月，近期會加速輔導，在六月底前完成數位化，且類比訊號將全面斷訊，若兩家業者在六月底後還沒有完成訊號轉換，就需逐月調降費率上限的五％，直到完成數位化為止。

不過，有線電視定型化契約為民國八十八年修訂，且僅適用類比訊號，未來類比訊號轉為數位化後，包括收視套餐，頻道選擇、機上盒收費規定等，在原有契約將不適用。觀傳局專委沈永華說明，會建議NCC儘快通過相關法規，但既有收視戶權益仍可獲得保障，不會受契約影響。

另外，針對有線電視定型化契約部分，法務局與觀傳局日前也稽查十家有線電視業者。法務局主任消保官何修蘭表示，十家業者僅聯維、寶福兩家公司有疏漏，雖不會影響收視戶權益，但已要求兩家業者在契約內增補載明。

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