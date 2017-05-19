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〈台北都會〉南港茶製場招標 權利金1元變百萬

2017-05-19

每月3.8萬 還要撥回饋金

〔記者黃建豪／台北報導〕南港區為百年包種茶原鄉，舊庄的南港茶葉製造示範場作為推廣基地，卻連年做不出成績，二○一四年起委託民間經營為「南港找茶園」，但位處偏遠、交通條件又差，因業績慘澹三年來北市府只象徵性收一元權利金，如今合約將於五月底到期，業者確定不續約後，產業發展局下週三要開招標說明會，卻估算權利金未來每個月約三萬八千元、換算三年則一三六萬餘元，且每年營業收入超過三百萬元，還得提撥定額百分比的回饋金。

偏遠路小 業者年虧200萬

南港其實是以農業起家，又以茶葉為大宗，在二○○二年啟用南港茶葉製造示範場，讓南港農會推廣茶葉，惟官方長期經營不善，因此三年前委託六星集企業以南港找茶園名號重新開幕，儘管花一千五百萬元整建，且採茶、茶道、茶染布、手工皂、帶看螢火蟲等內容道地又包羅萬象，甚至「外賣」到新北市板橋爭取客源，仍年虧約兩百萬元。

產發局統計發現，南港找茶園參觀人數在二○一四年剛開業時，一年還有二．三萬人次，去年掉到剩約七千人次，也因公車上不去，只有小巴勉強能開上山，因此團客數掛零。親民黨市議員黃珊珊指出，問題就是位置太遠、路又小，周邊又沒有其他觀光效益，當地一直很認真經營，但就是沒辦法。

儘管如此，產發局仍將把一元權利金調高至三萬八千元，新合約五年，預估可進帳約兩百三十萬元，且受託人從開業日起就得繳交權利金。

產發局農業科長劉永修指出，市府當初也知道茶製場客源不穩定，因委外時無法預估收入，稅入預算才會只編一元，業者其實曾答應回饋每年盈餘百分之二十，只是經營不善無法兌現，實際上市府三年來連一元都沒收。

議員：市府不能只想收錢

黃珊珊則吐槽，一元都做不起來，每個月收三萬八千元要怎麼做？她建議，雖然茶製場目的是推廣農業，營利不是重點，但投資和獲利有一段很大的距離，市府不能只想著收錢讓人當冤大頭，看要如何解決交通問題，或像發展海芋季等活動，用活動串連讓當地熱絡。

產發局表示，下週三舉辦招標說明會，會讓業界了解茶製場現況與發展潛力，也會規劃公車增班、行銷連結、增加休閒活動功能，積極督促茶製場的營運 。

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  • 南港找茶園將於五月底結束營業，由台北市政府重新委外經營。（圖由產業發展局提供）

    南港找茶園將於五月底結束營業，由台北市政府重新委外經營。（圖由產業發展局提供）

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