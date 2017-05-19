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〈台北都會〉韓娛樂公司海選 三百多人秀藝

2017-05-19

〔記者翁聿煌／新北報導〕南韓娛樂潮流席捲全球，南韓排名前三的SM（Star Museum）娛樂，昨天首度來台灣莊敬高職表演藝術科舉行選秀活動，挑選有潛力的才藝新人，先在台灣分公司當練習生，再擇優安排前往南韓受訓演出，昨天共有三百多位高職生及十多位國中生參加選秀，想一圓明星夢。

莊敬高職表演藝術科主任朱振威說，SM與YG娛樂、JYP娛樂併稱為南韓三大娛樂經紀公司，專門培養藝人，有亞洲造星工廠美譽。

SM海選昨天第一波針對在學青少年選秀，參加學生昨天分批上台演出歌唱及舞蹈才藝，入選名單將於六月公布。

朱振威說，就讀表藝科原本就不輕鬆，每天體能訓練及專業舞蹈和課餘練習就要十小時，未來如果被南韓經紀公司選為練習生，還要付出加倍的努力和時間。

參加海選的一年級學生許庭瑄說，她從小就愛唱歌，這次若能被SM公司挑中，她一定會好好珍惜。學生陳斌的舞藝讓SM經紀人印象深刻，他以成為職業舞者為目標，平常除了上課外，還花很多時間自主練習，「要把握每個機會，全力以赴才可能夢想成真。」

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  • 參加選秀學生賣力唱跳，盼能雀屏中選。（記者翁聿煌攝）

    參加選秀學生賣力唱跳，盼能雀屏中選。（記者翁聿煌攝）

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