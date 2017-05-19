〈台北都會〉銘傳國中張翔鈞 馬國發明展摘1金1銀

2017-05-19

〔記者俞肇福／基隆報導〕銘傳國中學生張翔鈞接觸到電機電子課程，激發學習熱情，在聖約翰科大教授陸家樑指導下，以「電子晶片鎖」獲得馬來西亞ITEX國際發明創新科技展金牌，及「再生能源電力轉換裝置」獲得銀牌；校長許文璋昨天公開表揚。

馬來西亞ITEX國際發明創新科技展共有來自中國、德國、香港、台灣、美國等廿四國、約一千件作品參賽，台灣有一○五件作品，是海外參展國中規模最大。

銘傳國中輔導室主任劉珠玲說，她是張翔鈞八年級的自然老師，當時看到翔鈞對學習提不起勁，常對他耳提面命，但是效果有限，不料他在技藝教育課程中找到動力。

張翔鈞說，他對動力機械有興趣，感謝爸媽支持，在電機電子課程中，遇到陸家樑教授指導，讓他找到學習目標，不懂就問，陸教授傾囊相授；導師李智威說，張翔鈞除了參加馬國發明展外，還在基隆技藝競賽獲佳作，將申請技優入學，目標是北市大安高工。

李智威說，張翔鈞參加技藝教育找到學習目標，進而想把英文學好、數學搞懂，這樣的學習經歷，值得家有國中生的父母參考。