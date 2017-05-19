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〈台北都會〉重現北火足跡 退役機組變裝置藝術

2017-05-19

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆國立海洋科技博物館的前身是北部火力發電廠，海科館與台電合作「重現北火足跡計畫」，用發電廠退役機組創作裝置藝術、展示早期老照片，還有光雕秀、ＡＲ擴增實境，體驗早期發電廠工作樣貌及認識發電流程，八十二歲的台電退休員工王昭銘感動地說：「塵封的記憶都回來了。」

海科館前身風華 展至8月底

海科館長吳俊仁指出，北火發電廠於日治時期設置，曾是二十世紀初東南亞最大的火力發電廠，隨著機組老舊、環保等考量，於七十二年除役，用四千多坪大的廠房遺址改建成海科館，是國內首座也是亞洲首例以發電廠改建的國家級博物館。

在北火電廠服務十八年的林文雄說，早年對外交通不便，且要二十四小時輪班，電廠宿舍一百多名員工家眷，就像個超級大家庭，大家互相照顧，人情味很濃，退休員工還成立北火聯誼會，每年六月固定聚會。

七十五歲的曹瑞宋曾任北火修配部門，他印象最深刻的是為了維持鍋爐運轉，大家耐著高溫，全只穿內褲在剷煤灰，「留下很多回憶」。八十六歲的許朝寶在電廠除役時值班，親手關閉運轉設備，見證北火電廠熄燈走入歷史。

海科館研究典藏組主任徐鳳儀表示，北火的除役機組原本存放在協和發電廠，台電三月捐贈給海科，由藝術家李蕢至將重油流量計、避雷器、防電暈環等機具，結合漂流木與海洋廢棄物創作成裝置藝術，在台鐵海科館車站月台廣場展示。

館內除了北火電廠歷史介紹、老照片展覽外，還有創意光雕、ＡＲ擴增實境等各項互動裝置，可以模擬剷煤、操作機具，讓民眾認識火力發電廠除役遺址蛻變為博物館的歷程，展期即日起至八月底止。

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  • 北火發電廠退役機具在藝術工作者巧手下，結合漂流木及海洋廢棄物，變身裝置藝術。（記者林欣漢攝）

    北火發電廠退役機具在藝術工作者巧手下，結合漂流木及海洋廢棄物，變身裝置藝術。（記者林欣漢攝）

  • 「重現北火足跡計畫」特展，讓民眾進一步認識北火發電廠轉型為海科館的歷程。（記者林欣漢攝）

    「重現北火足跡計畫」特展，讓民眾進一步認識北火發電廠轉型為海科館的歷程。（記者林欣漢攝）

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