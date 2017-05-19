〈台北都會〉50犬隻棄養三芝 動保處重罰45萬
2017-05-19
〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市動保處十六日獲報，三芝區芝柏山莊附近有六具狗籠被丟棄，籠舍竄出四十至五十隻狗，疑似遭惡意棄養，動保處循線追查，找到吳姓飼主及陳姓駕駛，各祭出十五萬元重罰，另該批犬隻皆未施打疫苖，再加罰吳姓飼主十五萬元。
動保處長陳淵泉指出，已尋獲八隻母犬、七隻公犬，進行收容安置，因棄置地點雜草叢生，加上犬隻怕生，已在現場廣設誘捕籠。
動保處與淡水分局三芝分駐所合作，調閱沿路監視器畫面，配合民眾提供行車記錄器影像，比對出載運犬隻的白色貨車及車號，找到當日租借的陳姓駕駛及吳姓飼主，要求雙方到案說明。
經調查，陳姓駕駛從三重租用白色貨車至台北市士林區與吳姓飼主會合，載運犬隻至三芝區茂長里民活動中心後方棄養。吳姓飼主飼養犬隻七至八年，近日遭斷電，且犬隻吠叫聲打擾鄰居，於是向台北市動保處請求不擬續養，因須支付寵物登記、狂犬病預防針費用及收養保管費每隻兩千四百元，飼主無力負荷，夥同陳姓駕駛至山區棄養。
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