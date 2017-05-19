| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉《大巨蛋進度》跑完市府程序 林洲民：1年半才能完工

2017-05-19

營建署現正認可評定書 需1至3個月

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋（見圖，資料照）停工兩年前夕，台北市都發局昨向北市議會工務委員會報告進度，都發局長林洲民表示，據他了解，目前台灣建築中心已經審核大巨蛋圖說，發出性能式審查評定書，評定書還需要經過營建署認可，預計會花一至三個月時間，如果跑完市府程序順利復工，至少要一年半才能完工。

根據北市府大巨蛋復工程序，需通過性能式審查、都市設計審議會、環境影響評估及建築執照變更等程序。遠雄日前已通過台建中心的性能式審查，取得評定書，但仍需取得營建署認可，才算完成所有程序。

遠雄若送件要審多久？林洲民表示，將視遠雄送件狀況而定，但認為遠雄就算跑完市府程序順利復工，也至少要一年半才能完工。都發局副局長張剛維補充，根據ＢＯＴ契約規定，遠雄建照將於二○二○年自動失效，失效後的後續處理該如何因應，非都發局可做決策，因此無法回應。

遠雄回應，遠雄在二○一五年四月就辦理建照變更掛件，台建中心評定也已經過了，遠雄一定會拿到評定書後送件，沒有道理會拖到二○二○年；屆時對於建照變更流程，違法停工尚有行政訴訟爭議，遠雄絕對會捍衛自己的權益。

另一方面，市長柯文哲昨被問到，准許遠雄移樹引起護樹團體不滿一事，柯文哲僅說，台北市移樹有ＳＯＰ，移樹歸移樹。媒體一再追問移樹是不是為了讓遠雄動工做準備？柯則一再指稱就是依法行政，該怎麼做就怎麼做。

廣告
  • 都發局向市議會工務委員會報告大巨蛋進度。（資料照）

    都發局向市議會工務委員會報告大巨蛋進度。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
《北市》天下第一攤 三處滷肉飯獲獎

台北市公有市場「二○一七天下第一攤」金賞得主昨出爐，今年新增經典滷肉飯鑑賞，由四月在圓山花博公園舉辦傳統市場節時，就大受歡迎的西湖市場兩丿嘉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈台北都會〉《大巨蛋進度》跑完市府程序 林洲民：1年半才能完工


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.