〈台北都會〉《大巨蛋進度》跑完市府程序 林洲民：1年半才能完工

2017-05-19

營建署現正認可評定書 需1至3個月

〔記者鍾泓良、沈佩瑤／台北報導〕大巨蛋（見圖，資料照）停工兩年前夕，台北市都發局昨向北市議會工務委員會報告進度，都發局長林洲民表示，據他了解，目前台灣建築中心已經審核大巨蛋圖說，發出性能式審查評定書，評定書還需要經過營建署認可，預計會花一至三個月時間，如果跑完市府程序順利復工，至少要一年半才能完工。

根據北市府大巨蛋復工程序，需通過性能式審查、都市設計審議會、環境影響評估及建築執照變更等程序。遠雄日前已通過台建中心的性能式審查，取得評定書，但仍需取得營建署認可，才算完成所有程序。

遠雄若送件要審多久？林洲民表示，將視遠雄送件狀況而定，但認為遠雄就算跑完市府程序順利復工，也至少要一年半才能完工。都發局副局長張剛維補充，根據ＢＯＴ契約規定，遠雄建照將於二○二○年自動失效，失效後的後續處理該如何因應，非都發局可做決策，因此無法回應。

遠雄回應，遠雄在二○一五年四月就辦理建照變更掛件，台建中心評定也已經過了，遠雄一定會拿到評定書後送件，沒有道理會拖到二○二○年；屆時對於建照變更流程，違法停工尚有行政訴訟爭議，遠雄絕對會捍衛自己的權益。

另一方面，市長柯文哲昨被問到，准許遠雄移樹引起護樹團體不滿一事，柯文哲僅說，台北市移樹有ＳＯＰ，移樹歸移樹。媒體一再追問移樹是不是為了讓遠雄動工做準備？柯則一再指稱就是依法行政，該怎麼做就怎麼做。