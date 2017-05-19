〈台北都會〉北市音樂圖書中心 相中AIT現址

2017-05-19

價購私地就要7.3億元

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市都市計畫委員會昨首次討論「台北市立音樂廳及圖書館總館規劃」案，柯市府有意將兩建物結合，打造成「台北市立音樂圖書中心」，都委會委員意見相當多，包括重新檢視交通動線、停車需求、注意空間配置與生態結合，並加強民眾溝通。都委會主席、副市長林欽榮裁示，委員建議轉由各局處納入評估，但一千五百萬元初期規劃案先上路。

北市府尋覓音樂廳、圖書館總館新址，相中美國在台協會（AIT）現址。台北市都市發展局指出，該基地面積約二．六公頃，土地產權北市府佔了八十五％，少部分屬於國有財產署、私地，國有地將採撥用、市地交換、容積調派等方式取得，私地則以價購，預估經費七億三千萬元。

都發局說，該基地原為國中預定地，將變更為特定專用區，做為音樂廳、圖書館使用，音樂廳規劃一千五百席展演空間、市立交響樂團與市立國樂團進駐等，圖書館投入一億元，打造成智慧圖書館，並串聯周邊的大安森林公園，形塑成文教新地標。

委員張勝雄表示，基地內法定停車位、使用需求等應先做調查，交通動線也要訂定不同方案，他還質疑，圖書館閱覽室兩千八百席，難道是要去自修嗎？空間機能應重新調整。

都委會委員郭瓊瑩指出，新總圖營運是一大重點，管理人才培訓格外重要，傳統公務員任用無法跟上趨勢，館長的思維、服務、國際交流都很重要，軟體不該忽略；都委會委員焦國安說，新總圖應與民眾生活結合，並運用導入新科技，建議舉辦工作坊，讓民眾參與討論。

委員陳亮全則表示，基地附近有許多國宅，不該對當地造成太大衝擊，建議格局放大。多位委員還提到，舊圖書總館未來是要轉型？或做其他用途？應該加以說明。

對此，教育局官員說，舊總館計畫做為教育產業或文創中心，包括酷課雲平台實驗教育基地。交通局回應，運具人次使用會重新調查，交通動線一併明確規劃。都發局副總工程司陳建華表示，相關局處將就各自負責部分帶回討論評估，完成後再送都委會審議。