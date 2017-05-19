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〈台北都會〉臨停接送遭檢舉 義學國小家長困擾

2017-05-19

〔記者葉冠妤／新北報導〕泰山義學國小後門因鄰近旅館，常有大型遊覽車、轎車就近將校門口周遭用地當停車場使用，導致家長接送小孩停車不便，新北市交通局設置禁停指示牌，以及家長接送區，反而讓開車接送小孩上下學的家長常遭檢舉開紅單，不堪其擾。

交局︰立牌標示3時段家長可臨停

有家長表示，交通局指示牌標示不清楚，到底哪些時段可以停車，讓人霧煞煞，再加上泰山十八甲地區長期有檢舉達人，專門蒐證臨停汽車，現在竟盯上學校家長接送區，讓家長不堪其擾。

議員賴秋媚表示，附近居民現在只要有臨停需求，就擔心吃罰單，但家長每天都要固定接送小孩上下學，長期被開罰單根本吃不消，要求交通局應清楚標示立牌，且警察開罰時需嚴格認定。

交通局交通管制工程科長葉燿墩表示，家長接送區立牌早在一○三年就已設置，清楚標示出上下學三個時段允許臨停，其餘時段禁止停車，若家長在這三個時段被檢舉，通常警方取締不會成立。

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  • 泰山義學國小有家長抱怨，在學校後門臨停接送孩子上下學，卻遭檢舉開罰。（記者葉冠妤攝）

    泰山義學國小有家長抱怨，在學校後門臨停接送孩子上下學，卻遭檢舉開罰。（記者葉冠妤攝）

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