〈台北都會〉基隆體育場擬整修 議員促改建體育館
2017-05-19
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市立體育場太破爛，看台油漆脫落還長草，牆壁水泥塊剝落，遇到大雨後，打籃球、排球要先抽積水，市府今年還要花九千萬元整修，市議員張漢土要求市府不要浪費公帑，打掉重建室內體育館。
花9千萬修 議員批浪費
張漢土質詢時指出，啟用三十幾年的體育場年久失修，平常維護不夠，他早晨去健走，遇到晨運民眾向他抱怨，基隆常下雨，雨後打球要先花一、兩個小時抽水，才能上場；張漢土表示，基隆市的室內運動空間很少，只有國民運動中心四樓與體育館，空間根本不夠民眾使用。
他說，市府不該花九千萬元整修，應該打掉重蓋，蓋一座有室內運動場所及停車場的體育館，方便民眾運動。
市府︰可納入考量
教育處長陳素芬說，體育場去年委託安全鑑定，建築師指亟需補強修繕，案子已經報到體育署；陳素芬指出，最近體育署在調查全台各縣市是否要蓋體育館，基隆市有提報蓋一座室內體育館，如果通過，或許體育場現址改建可以考慮。
市長林右昌表示，基隆興建室內場館是共識，如果有機會願意努力，思考方向包括，將民政處遷移到中正區行政大樓辦公，目前民政處使用中的市民活動中心，可以在最節省情況下立即使用；大武崙森林運動休閒公園規劃案中評估興建基隆市第二室內運動中心；現有體育場改善，但體育場加蓋，所需經費龐大，市府會納入考量。
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