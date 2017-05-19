〈北部〉妻不離不棄 受刑人畫作傳思念
2017-05-19
〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭監獄劉姓受刑人，因販毒案被判無期徒刑，已入獄十多年，劉妻不離不棄，他在感動之餘，拿起畫筆畫出一幅幅愛妻畫像，寄給妻子傳達思念，藉此揮別不堪回首往事，盼早日解開枷鎖，重回高牆外的世界。
宜蘭監獄在羅東聖母醫院范鳳龍紀念大樓七樓舉辦「牆內．牆外」畫展，展出二十七名受刑人共三十五幅畫作，包括水彩、色鉛筆、素描，以人物、回憶、我的故鄉為主題，受刑人透過畫筆表達懺悔、想念、遺憾與不捨，聖母院長徐會棋昨天主持開展儀式。
四十多歲劉姓畫者，犯下販毒案身陷囹圄，妻子仍在默默等待，十多年來持續照顧他的老母，等著丈夫回家，毫無美術底子的劉姓受刑人，三年前在獄中學習作畫，臨摹雜誌圖像，畫出美女人頭像，等到畫技成熟，再畫妻子人像，把自己對老婆的愛融入畫裡，定期寄回家的畫作，成為夫妻之間愛的橋樑。
宜監教化科員陳鳳珠說，劉姓受刑人與妻子分隔兩地，用畫筆勾勒心境，傳達情愛，思念寄託在畫作，劉提供九幅人物畫參展，服刑期間表現良好，近期內申請假釋，期待獲得重生。
主辦單位表示，受刑人望著布滿鐵網高牆，嚮往窗外藍天，人在獄中的他們，各自尋找心靈慰藉，有人情歸信仰，或用筆尖文字敘說故事，劉姓受刑人則以畫筆自我療癒，期許有朝一日走出高牆，「牆內．牆外」畫展將展至六月底。
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