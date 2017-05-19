〈北部〉花縣議員胞兄涉佔國有地 約談請回
〔記者王錦義、花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣中區游姓議員的胞兄，涉嫌侵佔十公頃的國有地，種植金針、茶樹等農作物，檢調人員懷疑游男背後因有議員撐腰，讓地方稽查人員不敢要求侵佔人歸還土地，花蓮地檢署檢察官林承翰指揮花蓮調查站偵辦，經過長期蒐證後，昨天約談游、許二涉案人，同時以證人身分約談游姓議員，訊後三人都請回，將進一步釐清案情。
游姓議員：租地務農沒違法
游姓議員則大喊冤枉，認為受到無妄之災，強調擔任縣議員絕對不會知法玩法，哥哥是透過原住民租地務農，都有付租金，絕對沒有違法、獲取暴利。
而當地在民國五十年代，就是省政府民政廳土地開發處的合作實驗農場，昔日種滿茶樹等作物，凍省後就荒廢，其兄認為相當可惜，就透過原住民承租下來種植蔬菜、茶等作物，開墾均符合水土保持，她已經向檢方說明，希望能調查清楚。
檢調：保育林耕種破壞生態
花蓮縣調查站指出，檢察官指揮執行「國土保育犯罪查緝專案」，查獲游姓議員的胞兄、許姓民眾涉嫌佔用七筆國土數十公頃，種植金針、生薑等作物，造成當地生態受到嚴重破壞，當地是山坡地保育林區，也是原委會馬遠土地分配案內的原民保留地，但當事人未申請，且即使申請也不會過，因為議員胞兄不是原住民，經約談涉案人及證人後，將依據相關內容擴大調查。
萬榮鄉公所指出，該處土地是布農族傳統領域，凍省後就遭人佔用種植金針、生薑、茶葉等作物，下方的馬遠村居民都很擔心因使用農藥，導致水源及土地受到污染，影響居民健康；而農場土地移交給行政院原民會，有部分已完成分割並劃編原住民保留地，但仍有許多土地遭佔用導致無法辦理分割。為此公所曾多次行文希望排除佔用，不過對方並未理會，但目前已進入司法調查階段，希望檢調有公正處理，協助原住民能早日獲得保留地。
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