〈北部〉太魯閣合流露營區搶手 端午連假估秒殺
20日開放預約 鄰近多處景點
〔記者王峻祺／花蓮報導〕端午連假將至，民眾多半已安排好全家出遊處，太魯閣國家公園境內因無光害，又有豐富的動植物生態，深受露營客喜愛，目前鄰近岳王亭、綠水步道及天祥遊憩區等景點的合流露營區，已有民眾摩拳擦掌等候預約，太管處預估廿日一開放預約，帳台恐將會被瞬間「秒殺」，建議民眾也可紮營在一旁的綠水野營地，並呼籲「在非露營區露營就是違法」，違者可依法開罰。
花蓮每到連續假期，除會湧入大批觀光人潮，也有不少「露營族」進駐花蓮，東海岸、七星潭海岸風景特定區現在就有民眾上網揪團，準備「搭帳棚」夜宿岸邊；太魯閣國家公園「合流露營區」同樣熱門搶手，每到假日幾乎營位難求，只能等待候補，或到免費綠水野營地「擠一擠！」
綠水野營地可免費紮營
由於合流露營區鄰近岳王亭、綠水步道及天祥遊憩區等景點，頗受喜愛露營的遊客歡迎，太管處為方便遊客預先安排露營活動及旅遊行程，連續假期四日以上，每天均開放六座帳台接受預約，另六座帳台則須依遊客抵達先後順序登記使用。
太管處表示，二○一六年嘗試推出元旦、春節、二二八和平紀念日及清明節等連續假期，開放「合流露營區帳台營位」預約行程後，相當受歡迎，但礙於帳台有限，每日僅能接受六組人員預約，端午連假預約日為廿日，預估系統一開放，就會立刻額滿。
合流露營區位於中橫公路一七一．四公里處，由太魯閣峽谷東側入口處開車約廿五分鐘後到達，十二座木帳台，每座長約四．二公尺、寬三．七公尺，一旁還設有冷水淋浴間、洗滌台等設施；合流以西約八百公尺的綠水，另有免費的綠水野營地，提供照明及洗滌台，但無帳台及淋浴設施，約可容納數十組帳篷。
太管處表示，合歡山夜晚因無光害，抬頭仰望滿天星斗，也成為連假民眾超熱門的露營勝地，但目前僅開放「綠水合流」露營區，其餘區域「禁止」搭帳，柔性勸離不聽者，將依違反「國家公園法」開罰，盼民眾能夠遵守法規，避免破壞遊興。
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標題：〈北部〉太魯閣合流露營區搶手 端午連假估秒殺
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