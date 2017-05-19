〈北部〉羅東興建小巨蛋 吳澤成：盼列前瞻

2017-05-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨天施政總質詢，縣議員陳鴻禧說，羅東運動公園小巨蛋早有規劃，卻遲遲沒有進展，縣府應積極辦理；代理縣長吳澤成希望此案納入前瞻基礎建設計畫，允諾提出規劃案，全力向中央爭取。

羅東運動公園小巨蛋新建案，民國九十八年縣府獲得當年體委會提供規劃費，後來規劃報告指出，羅東運動公園周邊交通已經打結，若再蓋小巨蛋，交通問題可能雪上加霜，加上當地人口數不足，可能養不起大型室內場館。

體委會隔年請宜蘭縣政府評估「宜蘭縣羅東運動公園體育館（小巨蛋）」及「國民運動中心」擇一建造，縣府選擇在宜蘭運動公園建造國民運動中心，國民運動中心已發包動工，小巨蛋沒有進展，似乎胎死腹中。

只聞樓梯響 議員促積極爭取

陳鴻禧說，前縣長林聰賢曾經承諾，羅東運動公園小巨蛋將規劃在羅東都市計畫區內，找一塊公共設施保留地當預定地，始終只聞樓梯響，地點如有著落，縣府只要規劃好交通動線，建置地下停車場，交通問題應可迎刃而解，縣府要重視地方建設，儘速爭取辦理小巨蛋的興建。

吳澤成回應，當年因選在宜蘭運動公園建國民運動中心，羅東運公園小巨蛋沒有獲核定，未來是不是在羅東鎮一帶的溪南地區建室內場館？縣府會提出規劃案，爭取納入這波前瞻基礎建設計畫。

至於羅東運動公園是否適合興建大型場館？吳澤成說，中央在核定建設時，一定會考慮供需與效益，宜蘭縣政府規劃案出爐後，相信中央將作適當評估。