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〈北部〉在地啤酒廠 客製啤酒文創產品

2017-05-19

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市首座取得酒類製造證照的在地啤酒廠纖碧爾啤酒廠，深耕十年，發展出啤酒文創產品，精釀的啤酒結合香山荔枝推出「香山情」啤酒，市長林智堅說，這是新竹市在地產業的驕傲。

林智堅說，十年來，業者除以精釀啤酒為主，還有獨特的黑麥原汁，是很棒的營養補充品，客製化的啤酒文創產品，讓人驚豔新竹市竟有這麼棒的在地精釀啤酒。

業者曾貽連說，精釀的啤酒以啤酒花，水和麥牙、酵母等四種原料為主，沒有任何添加物，黑麥汁則甜度十度，不少人喝過都愛上。

林智堅說，業者近期在南香山規劃興建啤酒觀光工廠，除提供新鮮啤酒，還會有小吃攤和音樂吧台，未來還將進軍國際，成為世界品牌。

曾貽連自己並不喝酒，卻喜歡啤酒釀製的香氣，聘請釀酒師在新竹市深耕十年，沒有廣告卻打出口碑，就是靠口耳相傳，也創造獨特的啤酒客製化文創產品，如知名牛排的草莓啤酒或知名夜店的啤酒。

市府本週六、日在經國綠園道舉辦微醺時刻X甜蜜食光派對活動，邀請市民品嚐在地精釀啤酒與客製化甜點，一起悠閒享受午後時光。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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  • 精釀啤酒客製化包裝，做成「新竹心」與「香山情」兩款啤酒。（記者洪美秀攝）

    精釀啤酒客製化包裝，做成「新竹心」與「香山情」兩款啤酒。（記者洪美秀攝）

  • 竹市首座取得酒類證照的啤酒廠，其精釀的啤酒連市長林智堅都說讚。 （記者洪美秀攝）

    竹市首座取得酒類證照的啤酒廠，其精釀的啤酒連市長林智堅都說讚。 （記者洪美秀攝）

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標題：〈北部〉在地啤酒廠 客製啤酒文創產品


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