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〈北部〉恢復大香菇 新豐國小改造老榕環境

2017-05-19

〔記者廖雪茹／新豐報導〕新竹縣新豐國小的精神堡壘—榕樹爺爺，原本枝葉繁茂，長得像一朵壯觀的「大香菇」，是校友們共同的美好回憶，廿年前遭颱風吹斷傾倒後，樹幹腐朽中空卻仍存活下來，家長會發起護樹行動，獲熱心校友們贊助改善環境，期盼老樹恢復往日風采。

新豐國小籌備明年百歲生日，獲新豐鄉公所和代表會補助修剪校樹，校友與家長會在校方支持下發起護樹行動，獲得九煜營造熱心贊助，為母校的榕樹爺爺改善生長環境。

家長會長余冠宏表示，當年唸書時，這棵榕樹逾三層樓高，茂盛樹冠遠看像一朵「大香菇」，他最愛爬上樹居高臨下，或是大家比賽誰爬得快，但若師長發現就會被叫下來訓斥，至今仍為校友們所津津樂道。

民國八十七年榕樹爺爺被颱風吹斷傾倒，原本以為活不了了，沒想到即使樹幹遭蟲蛀已嚴重腐朽中空，整棵樹矮了超過半截，氣根仍繼續衍生，旺盛的生命力令人讚嘆。

不過，榕樹爺爺存活下來了，卻不再有傘狀的大樹冠，余冠宏在校方支持下發起護樹行動，募款拆除其中一面水泥牆改鋪木板，讓小朋友有機會親近樹爺爺，社區民眾期待能夠再現「大香菇」的風采。

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  • 新竹縣新豐國小榕樹，原本長得像一朵壯觀的「大香菇」。（新豐國小提供）

    新竹縣新豐國小榕樹，原本長得像一朵壯觀的「大香菇」。（新豐國小提供）

  • 新竹縣新豐國小榕樹現在樹幹遭蟲蛀中空，傾倒後呈45度不等的傾斜方式生長。（新豐國小提供）

    新竹縣新豐國小榕樹現在樹幹遭蟲蛀中空，傾倒後呈45度不等的傾斜方式生長。（新豐國小提供）

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