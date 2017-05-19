〈北部〉農遊拚觀光 苗縣推6大主題路線
〔記者張勳騰／苗栗報導〕農業旅遊正夯！苗栗縣府針對縣內十大休閒農業區、農村社區為主的行程規劃，導入主題式概念，串連路線中各式農業體驗活動，設計六大主題農遊路線，一天費用約一千三百八十八元，歡迎遊客到苗栗深度旅遊，帶動苗栗縣觀光休閒發展。
苗栗縣府農業處長陳錦俊指出，「苗栗藝文趣」路線係串連富傳統工藝文化三義鄉雙潭休閒農業區及農業文創的大湖鄉薑麻園休閒農業區，打造手作創意農業之農遊主題。
「苗栗五行趣」以五行中木火土金水五大要素元素和五色結合的養生概念，串連具客家色彩三義鄉雙潭休閒農業區與歷史文化的三義鄉舊山線休區農業區打造農業養身行程。
「苗栗好浪漫」可暢遊位在浪漫台三線上的大湖鄉馬那邦休閒農業區及卓蘭鎮壢西坪休閒農業區，打造花果景色的浪漫小旅行。
「苗栗好客趣」將遊玩在採用在地風味食材、活用地產地消及食農教育的通霄鎮福興南和休閒農業區。
「苗栗食療趣」將全台紅棗產地的公館鄉黃金小鎮休閒農業區及有機農業的西湖鄉湖東休閒農業區串連，打造農業食物、實物、師傅的食療旅行。
「苗栗慢慢行」把三灣鄉三灣梨鄉休閒農業區及南庄鄉慢城南江休閒農業區結合，進入慢遊的農村體驗樂活的旅行方式。
各休閒農業區的業者，也研發各種特色及文創商品，例如通霄福興南和休閒農業區的民宿業者將原產拉丁美洲的蝶豆花，加工製成花茶飲品，甚至研發出麵線、米糕、飯團等，由於蝶豆花是深藍色，遊客直問「真的能吃嗎？」但經過自己DIY後，才慢慢愛上這「神奇的藍藥水」產品。
縣長徐耀昌指出，農遊路線展現出十大休閒農業區著名景點，同時委請國立暨南國際大學與亞洲大學的師生共同設計打造特色站牌，具客家特色融合傳統木藝及現代客家花布的設計理念，提供遊客打卡留下回憶的好去處。
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標題：〈北部〉農遊拚觀光 苗縣推6大主題路線
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