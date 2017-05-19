〈北部〉竹東甘屋渤海堂 列暫定古蹟
2017-05-19
〔記者廖雪茹／竹縣報導〕新竹縣竹東鎮甘屋渤海堂與竹北市舊圖書館，經古蹟歷史建築審議委員會踏勘，審議委員支持甘屋保存，但因為有地主反對，先列暫定古蹟，九月底前完成審議程序；至於竹北圖書館不一定要透過文化資產指定登錄方式保存。
新竹縣文化局表示，甘屋渤海堂建造於一九一六年，現仍由甘家後代居住。後代中，甘承宗是首任新竹縣橫山鄉長，他的女兒甘玉燕為知名才女，叔父甘惠南則為清光緒年間監生。
甘屋是兩層樓傳統建築，受到洋式建築風格影響，橫屋擁有洋式拱廊，女兒牆施以草葉泥塑，木作十分講究，彩繪更是名匠邱鎮邦的作品；因形式特殊且極具藝術價值，被列為竹東四大民宅之一。
新竹縣古蹟歷史建築審議委員會三月底踏勘，審議委員認為有保存價值，但因為有地主反對，決議先列暫定古蹟，六個月內，即九月底前完成審議程序。
竹北市舊圖書館原為竹北地政事務所，目前由竹北市竹義里集會所及社區活動中心使用中，約五十年歷史。由於所有權人縣政府有意標售，樹黨竹北市民代表許育綸提案保存，而備受矚目。
文化局表示，審議委員認為與竹北市舊圖書館同時期的公共建築物數量頗多，雖有公共使用的集體記憶，但並不罕見，且多次修建，原貌已有相當程度改變，屋頂也已改為鐵皮，且須考量管理維護的財務規劃，經評估，不一定要透過文化資產指定登錄方式保存。
對此決議，許育綸認為至少應考量採取都更、設定地上權活化方式，而非輕易割捨此一精華區公有財產。
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