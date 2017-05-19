| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油

2017-05-19

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市介林九街一帶，市公所在民國九十七年爭取到九百多萬元，在街道鋪設花崗石和碎石路面美化，塑造「寧靜社區」意象，但車輛行經，石板遭輾壓跳動噪音大作，住戶被吵得只能緊閉門窗，深夜還是聽得到「咚咚咚咚」聲響，寧靜社區一點也不寧靜！市公所昨天開始拆除石板路面，重鋪柏油，還給社區真正寧靜的路面。

市長魏嘉賢說，國興里長俞慧君與居民反映，寧靜車道當初的發想很好，但石磚底下是沙石地，車輛長期輾壓，加上雨水流經縫隙沖刷沙石，導致石磚不平整，製造更多噪音，機車或自行車騎士也容易被凸起石磚絆倒，身障者通行不便，原本要讓車輛減速、讓社區更安全的設施，反而造成住戶困擾。

他說，市公所向縣政府爭取一百五十萬元經費，再自編一百萬元來改善，包括介林九街、介智街、介禮街、介林五街及介禮街交叉口、介林五街及建德街交叉口，花崗石人行磚頭步道全部打掉，重鋪柏油。

廣告
  • 花蓮市介林街一帶社區巷道十年前鋪設石板路面，打造「寧靜社區」，反而製造噪音，讓住戶不勝其擾。（資料照）

    花蓮市介林街一帶社區巷道十年前鋪設石板路面，打造「寧靜社區」，反而製造噪音，讓住戶不勝其擾。（資料照）

  • 花蓮市介林街一帶社區巷道石板路面，造成住戶噪音等困擾，市公所著手全面更換，重鋪為柏油路面。（記者王錦義攝）

    花蓮市介林街一帶社區巷道石板路面，造成住戶噪音等困擾，市公所著手全面更換，重鋪為柏油路面。（記者王錦義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉

真的好誇張，用臨時救災用的太空包撐著橋邊護岸快三年！苗栗縣苑裡鎮苑坑里林森橋跨越中溝溪，橋邊護岸塌陷約廿公尺長，苗栗縣政府一○三年九月先以太…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈北部〉石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.