〈北部〉石板路「破壞寧靜」 花蓮市改鋪柏油
2017-05-19
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市介林九街一帶，市公所在民國九十七年爭取到九百多萬元，在街道鋪設花崗石和碎石路面美化，塑造「寧靜社區」意象，但車輛行經，石板遭輾壓跳動噪音大作，住戶被吵得只能緊閉門窗，深夜還是聽得到「咚咚咚咚」聲響，寧靜社區一點也不寧靜！市公所昨天開始拆除石板路面，重鋪柏油，還給社區真正寧靜的路面。
市長魏嘉賢說，國興里長俞慧君與居民反映，寧靜車道當初的發想很好，但石磚底下是沙石地，車輛長期輾壓，加上雨水流經縫隙沖刷沙石，導致石磚不平整，製造更多噪音，機車或自行車騎士也容易被凸起石磚絆倒，身障者通行不便，原本要讓車輛減速、讓社區更安全的設施，反而造成住戶困擾。
他說，市公所向縣政府爭取一百五十萬元經費，再自編一百萬元來改善，包括介林九街、介智街、介禮街、介林五街及介禮街交叉口、介林五街及建德街交叉口，花崗石人行磚頭步道全部打掉，重鋪柏油。
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