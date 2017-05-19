〈北部〉去年災損道路只修1成 傅崐萁：中央給錢少
2017-05-19
〔記者王錦義／花蓮報導〕去年颱風季節，花東多處道路損壞，花蓮縣議員莊枝財昨天在議會質詢時質疑縣府執行力不佳，台東已修復一百七十三件，花蓮卻只有二十八件，完工率僅一成多。縣長傅崐萁當場反駁說，這是中央給的錢太少，送六億只核定二億下來，加上今年受一例一休影響，沒有營造廠願意投標，工程屢屢流標，希望議員要幫花蓮人講公道話。
研考處：復建工程 發包率72％
縣府行政暨研考處長林金虎補充說明，復建工程發包率達七十二％，符合國發會的控管進度，「並無議員所述延誤情事」。縣府呈報六億多元重建經費，行政院僅核定二億多元，縣府墊付款四月經議會臨時會通過，隨即辦理發包。至於工程施作，基於尊重各鄉鎮市公所，委由公所發包執行，但一例一休導致廠商成本增加，多次流標，會持續促請各公所趕辦。
莊枝財說，中央救災重建工程就是要搶救緊急、受風災損壞的道路、公共設施，錢去年底就下來了，但縣府至今完工率才十四％，黑暗部落產業道路到現在都還沒搶通，日本團進不去；公路總局主管的省道台十一線牛山路段，去年流失一百公尺，上週就全部搶修完工，反觀縣府的一九三縣道、瑞港公路完全沒動，防汛期快到了，花蓮人安全回家的路在哪裡？
行政院：提報項目 有些非風災
對於縣府提報六億多元，行政院只核定二億，行政院東服中心向公共工程委員會了解後回應，縣府提出的項目都有派員到現場與縣府聯合會勘、調查，但發現有些項目並非受風災影響造成的損壞，像美崙田徑場的跑道、地質改良、排水溝整建等等。至於平常一般非風災造成硬體需要整建、修繕，東辦會另外積極輔導、協助縣府，向中央相關部門爭取補助經費。
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