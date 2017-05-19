| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉豬糞飄臭20年 員山人赴議會陳情

2017-05-19

規劃沼氣發電廠 回收豬糞

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉六十名村民昨天到縣議會陳情，控訴二十年來飽受豬糞惡臭之苦，希望還給他們沒有臭味的居住空間；宜蘭縣環保局回應，已裁罰違規排放豬糞的三家豬場，縣府也在規劃沼氣發電廠，促使豬糞回收再利用減少惡臭。

員山鄉逸仙村、內城村、尚德村村民，在縣議員黃浴沂、陳俊宇等人帶領下，舉著「縣長主持公道」、「還我清淨水源」等標語到議會抗議，黃浴沂利用總質詢時，把居民陳情書轉交給代理縣長吳澤成。

逸仙村長林春煌說，村內早年的水溝水質乾淨，可洗菜、洗澡，業者設立多家養豬場後，排放的水惡臭難聞，半夜家裡若不關窗，根本臭到睡不著，多次向縣府檢舉，至今未改善。

「豬糞太臭了！」黃浴沂說，宜蘭縣政府標榜觀光立縣、環保立縣，員山鄉卻以豬糞立縣，居民忍無可忍，才站出來抗議，縣府必須重視鄉民心聲，徹底讓豬糞臭味消失在員山鄉。

吳澤成說，居民生活受到豬糞影響，他感到非常抱歉，根據了解，養豬場豬糞隨水外流，造成惡臭四溢，他責付農業處與環保局研議解決方案，訂出改善期程，要求業者勇於面對、妥善處理。

3間違規養豬場 已罰9次

環保局副局長康立和說，員山鄉民抗議的三間違規排放豬糞養豬場已罰過九次，縣府日後接獲檢舉，也一定會積極處理。至於惡臭問題，會先輔導業者裝設除臭設施，研議在當地設沼氣發電廠，讓豬糞回收再利用，不要再排放到溝渠內，避免影響居民生活。

康立和說，村民若再聞到臭味、發現違法，可向環保局報案中心報案，半小時內就會派員至現場處理，電話：03-9907733。

廣告
  • 「縣長主持公道」！宜蘭縣員山鄉逸仙村、內城村及尚德村村民昨天到縣議會陳情抗議，要求縣政府盡速解決村民長年飽受豬場豬糞惡臭之苦。（記者林敬倫攝）

    「縣長主持公道」！宜蘭縣員山鄉逸仙村、內城村及尚德村村民昨天到縣議會陳情抗議，要求縣政府盡速解決村民長年飽受豬場豬糞惡臭之苦。（記者林敬倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉

真的好誇張，用臨時救災用的太空包撐著橋邊護岸快三年！苗栗縣苑裡鎮苑坑里林森橋跨越中溝溪，橋邊護岸塌陷約廿公尺長，苗栗縣政府一○三年九月先以太…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈北部〉豬糞飄臭20年 員山人赴議會陳情


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.