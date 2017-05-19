〈北部〉豬糞飄臭20年 員山人赴議會陳情
2017-05-19
規劃沼氣發電廠 回收豬糞
〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣員山鄉六十名村民昨天到縣議會陳情，控訴二十年來飽受豬糞惡臭之苦，希望還給他們沒有臭味的居住空間；宜蘭縣環保局回應，已裁罰違規排放豬糞的三家豬場，縣府也在規劃沼氣發電廠，促使豬糞回收再利用減少惡臭。
員山鄉逸仙村、內城村、尚德村村民，在縣議員黃浴沂、陳俊宇等人帶領下，舉著「縣長主持公道」、「還我清淨水源」等標語到議會抗議，黃浴沂利用總質詢時，把居民陳情書轉交給代理縣長吳澤成。
逸仙村長林春煌說，村內早年的水溝水質乾淨，可洗菜、洗澡，業者設立多家養豬場後，排放的水惡臭難聞，半夜家裡若不關窗，根本臭到睡不著，多次向縣府檢舉，至今未改善。
「豬糞太臭了！」黃浴沂說，宜蘭縣政府標榜觀光立縣、環保立縣，員山鄉卻以豬糞立縣，居民忍無可忍，才站出來抗議，縣府必須重視鄉民心聲，徹底讓豬糞臭味消失在員山鄉。
吳澤成說，居民生活受到豬糞影響，他感到非常抱歉，根據了解，養豬場豬糞隨水外流，造成惡臭四溢，他責付農業處與環保局研議解決方案，訂出改善期程，要求業者勇於面對、妥善處理。
3間違規養豬場 已罰9次
環保局副局長康立和說，員山鄉民抗議的三間違規排放豬糞養豬場已罰過九次，縣府日後接獲檢舉，也一定會積極處理。至於惡臭問題，會先輔導業者裝設除臭設施，研議在當地設沼氣發電廠，讓豬糞回收再利用，不要再排放到溝渠內，避免影響居民生活。
康立和說，村民若再聞到臭味、發現違法，可向環保局報案中心報案，半小時內就會派員至現場處理，電話：03-9907733。
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