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〈北部〉台中—新竹國道客運 繞經苗栗有譜

2017-05-19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣民要前往台中市或新竹市，沒有國道客運可搭乘。立委徐志榮昨邀相關單位研議搭國光「台中—新竹」路線順風車，繞行苗栗市水流娘龜山站接駁；國光客運表示「樂意協助」。

苗栗縣民前往台中、新竹，搭乘高鐵者少，客運走平面道路，路程費時，大多仰賴台鐵運輸，地方盼能有國道客運服務。

徐志榮建議，國光客運「台中—新竹」路線行駛中山高，並在苗栗交流道附近五穀陸橋路口設站停靠；但國光客運副總經理黃雍軒指出，公司在苗市水流娘設有龜山站及售票亭，仍在租期，且售票員可控管班車座次，否則民眾在站牌等車，待上車才發現沒座位也不妥。

國光客運昨調派一輛專車測試路線，專車下苗栗交流道，沿台六線往苗栗方向，於鶴岡口轉切入舊台六線，再於全國加油站迴轉回台六線龜山站，基於行車安全，國光希望增設相關交通號誌、標線及反光鏡等。

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