〈北部〉台中—新竹國道客運 繞經苗栗有譜
2017-05-19
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣民要前往台中市或新竹市，沒有國道客運可搭乘。立委徐志榮昨邀相關單位研議搭國光「台中—新竹」路線順風車，繞行苗栗市水流娘龜山站接駁；國光客運表示「樂意協助」。
苗栗縣民前往台中、新竹，搭乘高鐵者少，客運走平面道路，路程費時，大多仰賴台鐵運輸，地方盼能有國道客運服務。
徐志榮建議，國光客運「台中—新竹」路線行駛中山高，並在苗栗交流道附近五穀陸橋路口設站停靠；但國光客運副總經理黃雍軒指出，公司在苗市水流娘設有龜山站及售票亭，仍在租期，且售票員可控管班車座次，否則民眾在站牌等車，待上車才發現沒座位也不妥。
國光客運昨調派一輛專車測試路線，專車下苗栗交流道，沿台六線往苗栗方向，於鶴岡口轉切入舊台六線，再於全國加油站迴轉回台六線龜山站，基於行車安全，國光希望增設相關交通號誌、標線及反光鏡等。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉
真的好誇張，用臨時救災用的太空包撐著橋邊護岸快三年！苗栗縣苑裡鎮苑坑里林森橋跨越中溝溪，橋邊護岸塌陷約廿公尺長，苗栗縣政府一○三年九月先以太…
網友回應
熱門新聞
- 屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 《精品公益》5
- 司改分組決議》法定自主墮胎年齡 降至18歲
- C肝群聚感染 再增一受害者
- 蝦味先 全台下架
- 漫畫家闖故宮 鄭問第1人
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 醫學生前進WHA 將旁聽議程
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 再釋善意！台塑麥寮電廠 擬天然氣取代燃煤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》WHA Action Team to protest in Geneva
- 補教師自縊 婦團︰非女學生的錯
- 李凈瑜：美國嚴重關切李明哲事件
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
- 蝦子不新鮮 女過敏性休克
- 國發會︰薪資漲 明年就會有感
- 張秀卿cosplay被嫌醜 學生妹嚇到撞條仔
- 《2017春夏底妝─立體光》慕斯、果凍粉餅
- 自由廣場》海巡敢死隊
- 自由廣場》小英執政週年有感
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國箝制? 律師業將設政委
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- MOD微電影大賽徵件 最高可獨得300萬獎金
- 紐約衝撞案嫌犯曾服役海軍 有犯罪前科
- 〈謠言終結站〉苦絲瓜比砒霜毒？ 醫師：兩者不可相提並論
- 金管會︰金融戰略 朝向開放
- 前跆拳女國手 4年吸金2.8億
- 05/19 各報重點新聞一覽
- 威力彩頭獎連27摃
- （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
- 高科技敷料幫忙 炸傷乩童免植皮
- 《奇幻大自然》3
- 產油國願續減產 世界油價走高
- 【大世界小葉片】黑森林小鎮
- 撞見嫂子偷漢 報馬仔遭老大逼喝尿
- 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Younger voters question Tsai’s priorities: poll
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉台中—新竹國道客運 繞經苗栗有譜
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分