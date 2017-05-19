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〈北部〉峨眉拍攝古道美景 行銷浪漫台3線

2017-05-19

〔記者廖雪茹／峨眉報導〕新竹縣峨眉鄉一群年輕人用不一樣的視野呈現山林之美，讓綠意盎然的古道增添時尚又魔幻的浪漫風情！

峨眉鄉公所表示，客委會推動台三線客庄浪漫大道計畫，首波推出「台三線客家山林古道網絡計畫」，公所為探查鄉內參山國家風景區獅頭山的九條古道，由一群年輕人組成訪查隊伍，查訪過程驚覺原來自己家鄉古道好夢幻。

訪查隊並發揮年輕人的想像力，安排兩名美女公務員穿上禮服當主角，用鏡頭記錄古道美景，時尚元素和山林古道搭配，產生魔幻浪漫感。

峨眉鄉公所共探查九條古道，包括六寮古道、茶亭步道、猿山古道、水濂洞及糯米橋古道、藤坪古道、獅山越嶺古道、龍門口步道、十二寮步道及扁擔古道，結果將在臉書「峨眉360粉絲團」公布，並提供客委會做參考。

公所表示，台三線客家山林古道網絡計畫，希望由在地居民發掘地方紋理，培養居民對土地生態及文史的珍視、移除環境景觀不利因子及恢復林相等環境景觀，營造兼具故事性、景觀特色及產業文化的客庄環境，促成客庄永續發展。

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  • 峨眉青年用不一樣的視野呈現古道山林之美。（峨眉鄉公所提供）

    峨眉青年用不一樣的視野呈現古道山林之美。（峨眉鄉公所提供）

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