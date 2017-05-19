〈北部〉建輕軌配合款30億 竹縣府：難承擔
2017-05-19
〔記者黃美珠／竹縣報導〕連結竹科、高鐵，以改善新竹縣、市交通為目標的輕軌計畫，獲支持納入前瞻基礎建設計畫，不過國民黨新竹縣議員賴江海昨在議會質詢時，建議縣長邱鏡淳「不切實際的工作不用去做」，而同黨縣議員羅吉祥則主張輕軌當然需要且可行，要求縣府著手規劃。
賴江海說，前瞻基礎建設計畫中，新竹輕軌有三百億元預算，含新竹縣一百億元，但縣府沒有能力配合，且輕軌在新竹縣、市根本沒有市場，這從竹北市民公車、新竹縣快捷只有上下班時間才有人搭可見一斑，還不如增闢幾條新竹縣、市間連絡道。
賴江海質疑，輕軌說很容易，但要維護、要養它卻很難，建議邱鏡淳不要對輕軌抱持希望，「不切實際的工作就不用去做」。
但羅吉祥認為，竹東人口那麼多，輕軌當然需要且可行，要求縣府交通旅遊處一定要提報且著手規劃可行性評估。
縣府綜合發展處表示，前瞻基礎建設計畫的特別預算還沒通過，目前無所謂「已核定」的項目，只有初步同意「納入」的建設計畫，最快要到八月才能提案。
邱鏡淳說，初步已「被納入」前瞻計畫的有浪漫台三線四個縣市共廿億、六家水圳文化景觀再現三億元等。
縣府表示，地方配合款比例從總經費的十六％到卅％都有，新竹輕軌新竹縣部分預算一百億元，如果以卅％計算，地方配合款需要卅億元，新竹縣確實難以承擔。
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