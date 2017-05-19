〈北部〉太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉
2017-05-19
〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的好誇張，用臨時救災用的太空包撐著橋邊護岸快三年！苗栗縣苑裡鎮苑坑里林森橋跨越中溝溪，橋邊護岸塌陷約廿公尺長，苗栗縣政府一○三年九月先以太空包填補，避免地基繼續流失，附近住戶和農田地主提心吊膽，民怨連連；如今傳來好消息，水利署將補助經費修復。
水利署補助3千7百萬元重做
苗栗縣政府水利處副處長黃文璋指出，水利署流域綜合治理計畫補助總經費約三千七百萬元，自林森橋到中溝二橋整段護岸將重新施作，長度預計七百廿公尺，目前工程已經發包，預計五月底施作，工期八個月，可望讓林森橋擺脫用太空包「苦撐」護岸近三年的困境。
苑裡鎮苑坑里長李進達說，農田因護岸崩塌大半，超過廿公尺長受損，農田旁也出現裂縫，土地流失，連耕作都很困難，加上護岸磚石掉落河道，連本來種在溪邊的竹子也與土壤滑落中溝溪，雜草叢生淹沒太空包，沿岸廿戶人家三年來擔心豪雨或颱風一來，會不會住家地基也被波及，或者溪水排不出造成大淹水。
當地居民指出，中溝溪是苑裡溪上游河段，只有林森橋上方施作水土保持護岸工程，如果再不處理，災情持續惡化，即將來臨的雨季護岸恐會崩塌，堵住河道，加上排水涵管早就因護岸流失外露，缺口距離橋樑不到五公尺，而林森橋興建於民國六十年，橋樑老舊，恐衝擊橋樑安全，令人膽戰心驚。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉
真的好誇張，用臨時救災用的太空包撐著橋邊護岸快三年！苗栗縣苑裡鎮苑坑里林森橋跨越中溝溪，橋邊護岸塌陷約廿公尺長，苗栗縣政府一○三年九月先以太…
網友回應
熱門新聞
- 屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難
- 知名縫紉機勝佳負責人 自爆公司逃漏稅120萬美金
- 《精品公益》5
- 司改分組決議》法定自主墮胎年齡 降至18歲
- C肝群聚感染 再增一受害者
- 蝦味先 全台下架
- 漫畫家闖故宮 鄭問第1人
- 林隆璇兒林亭翰闖歌壇 撞臉林依晨
- 醫學生前進WHA 將旁聽議程
- 爸媽只餵植物奶 7月大男嬰營養不良脫水死亡
- 男童開臉書直播玩獵槍走火 12歲女童成槍下魂
- 再釋善意！台塑麥寮電廠 擬天然氣取代燃煤
- 《TAIPEI TIMES 焦點》WHA Action Team to protest in Geneva
- 補教師自縊 婦團︰非女學生的錯
- 李凈瑜：美國嚴重關切李明哲事件
- 米蘭時尚教主 閃亮白布鞋
- 蝦子不新鮮 女過敏性休克
- 國發會︰薪資漲 明年就會有感
- 張秀卿cosplay被嫌醜 學生妹嚇到撞條仔
- 《2017春夏底妝─立體光》慕斯、果凍粉餅
- 自由廣場》海巡敢死隊
- 自由廣場》小英執政週年有感
- 瓦城推新品牌 時時香RICE BAR
- 中國箝制? 律師業將設政委
- 來自「星星」的詹 凡人無法擋
- MOD微電影大賽徵件 最高可獨得300萬獎金
- 紐約衝撞案嫌犯曾服役海軍 有犯罪前科
- 〈謠言終結站〉苦絲瓜比砒霜毒？ 醫師：兩者不可相提並論
- 金管會︰金融戰略 朝向開放
- 前跆拳女國手 4年吸金2.8億
- 05/19 各報重點新聞一覽
- 威力彩頭獎連27摃
- （獨家）豬哥亮告別式下月中旬 日期喬不攏原因是…
- 高科技敷料幫忙 炸傷乩童免植皮
- 《奇幻大自然》3
- 產油國願續減產 世界油價走高
- 【大世界小葉片】黑森林小鎮
- 撞見嫂子偷漢 報馬仔遭老大逼喝尿
- 馬如龍怒撇被列黑名單 賀一航兒一言解心結
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Younger voters question Tsai’s priorities: poll
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分