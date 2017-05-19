〈北部〉太空包撐橋護岸3年 居民皮皮剉

2017-05-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕真的好誇張，用臨時救災用的太空包撐著橋邊護岸快三年！苗栗縣苑裡鎮苑坑里林森橋跨越中溝溪，橋邊護岸塌陷約廿公尺長，苗栗縣政府一○三年九月先以太空包填補，避免地基繼續流失，附近住戶和農田地主提心吊膽，民怨連連；如今傳來好消息，水利署將補助經費修復。

水利署補助3千7百萬元重做

苗栗縣政府水利處副處長黃文璋指出，水利署流域綜合治理計畫補助總經費約三千七百萬元，自林森橋到中溝二橋整段護岸將重新施作，長度預計七百廿公尺，目前工程已經發包，預計五月底施作，工期八個月，可望讓林森橋擺脫用太空包「苦撐」護岸近三年的困境。

苑裡鎮苑坑里長李進達說，農田因護岸崩塌大半，超過廿公尺長受損，農田旁也出現裂縫，土地流失，連耕作都很困難，加上護岸磚石掉落河道，連本來種在溪邊的竹子也與土壤滑落中溝溪，雜草叢生淹沒太空包，沿岸廿戶人家三年來擔心豪雨或颱風一來，會不會住家地基也被波及，或者溪水排不出造成大淹水。

當地居民指出，中溝溪是苑裡溪上游河段，只有林森橋上方施作水土保持護岸工程，如果再不處理，災情持續惡化，即將來臨的雨季護岸恐會崩塌，堵住河道，加上排水涵管早就因護岸流失外露，缺口距離橋樑不到五公尺，而林森橋興建於民國六十年，橋樑老舊，恐衝擊橋樑安全，令人膽戰心驚。