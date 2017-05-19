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〈北部〉桃園》局處出現工會 議員呼籲重視勞權

2017-05-19

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府人事處統計，市府員工適用勞基法者超過三成，又以環保局占比最高、達八十八％，龜山區公所也達五十八％。多名市議員昨天質詢呼籲人事處要重視勞權問題，因為越來越多局處員工成立工會，勢必會有勞資協商問題；人事處長郭修發說，目前「人事」人員相當不熟悉勞工法令，將針對勞工人員較多的局處進行勞基法專業訓練。

市議員魯明哲指出，市府機關適用勞基法的人員包含技工、工友、駕駛、清潔隊員、測量助理及臨時人員，市府員工一萬六三五八人，適用勞基法的有五二一八人、占卅二％，環保局二九一一人中，適用的就有二五七六人、占八十八％；勞動局為四十七％、文化局四十六％、地政局四十四％。環保局清潔隊員已成立工會，將有更多局處員工成立工會。

市議員舒翠玲、梁為超說，除了各局處，各區公所適用勞基法的人員也不少，比率最高的是龜山區公所占五十八％，未來會有越來越多的勞資協商案件，這些比率高的局處、區公所，必須有熟悉勞基法的人員。

郭修發表示，市府適用勞基法的人員已超過三成，會培訓、加強相關人員的勞基法等專業。

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