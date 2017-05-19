〈北部〉桃客啟用新車 司機抗議剋扣

2017-05-19

駕駛追討加班費 組工會盼核准

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園客運新購八十五輛低地板公車，昨天熱鬧舉行啟用儀式，場外卻聚集了以桃客司機為主體的「台灣汽車客運業產業工會」成員，抗議公司剋扣加班費，呼籲市長鄭文燦儘速核准工會成立，並協助追討五年的加班費。桃客副董事長黃柏弘則說，桃客司機的薪資是桃竹苗地區最優厚，只是計算基準不同，公司已與工會達成協議，將調整薪資結構，員工可大幅調薪。

市府勞動局勞資關係科長馮飛燿說，台灣汽車客運業產業工會申請案，相關單位還在審查中，沒有不核准問題，工會成員可隨時與勞動局聯絡，了解進度。

台灣汽車客運業產業工會籌備處理事長李彥興、理事張立宗說，他們都是桃客司機，很了解公司長期剋扣員工加班費的情形；桃客透過「桃客企業工會」協商工時和加班費，他們認為過程搞黑箱，才會自組工會，呼籲市府儘快核准。

桃客允調整薪資 符合新法規定

黃柏弘說，桃客司機現行的薪資結構是六十七年間訂的，當時勞基法尚未實施，因為司機有過站不停等問題，而訂出含里程獎金、出勤獎金等獎勵辦法，現在勞基法大幅躍進，又有一例一休問題，公司與企業工會協商，會全面調整現行薪資結構，符合勞基法、一例一休規定。

低地板新車啟用儀式由交通局長劉慶豐、桃客董事長吳運豐等人主持。劉慶豐說，桃客三年來購入新車二三四輛，占桃客車輛數四成，提供市民優質搭乘環境，低地板公車更方便行動不便者及輪椅族搭乘，更人性化；為鼓勵業者更換，市府會協助向交通部爭取公共運輸補助經費。

85輛低地板公車 便捷服務上路

吳運豐表示，採購八十五輛低地板公車經費約四億多元，車輛挑高、採用大型觀景車窗，乘車環境明亮。為服務觀光客，經機場、高鐵及機捷車站的公車路線也提供中、英、日、韓多國語言的公車動態LED服務。