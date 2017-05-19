〈北部〉網評「最髒亂」…中壢火車站 公廁先除臭
〔記者李容萍／中壢報導〕中壢火車站公廁環境髒亂、建築老舊，屢屢被PTT網友票選為「全台環境最髒亂火車站」。立委陳學聖、呂玉玲、吳志揚昨天邀來交通部、台鐵管理局官員現場會勘，要求改善、擺脫「惡名」；台鐵允諾兩個月內優先改善公廁通風、積水和臭味問題，廿四日再會勘中長期擴建計畫，接續改善缺失。
陳學聖說，中壢火車站於民國六十年啟用，已使用四十六年了，每天進出旅客超過五萬七千人次，旅客流量高居全台第三，但車站公廁髒亂不堪，讓中壢人長期承受臭名。
他說，中壢火車站的公廁間數太少，前站女廁八間、男廁三間，後站女廁兩間、男廁一間，男廁小便斗各是八個和一個，廁所使用頻繁，每天都非常擁擠，尿液橫流、小便斗卡滿尿垢，打掃過後很快就又臭了，馬桶、小便斗也常阻塞。而月台遮雨棚不夠長，八至十二節車廂後旅客會被雨淋濕；入口階梯磁磚破損、站體老舊、大廳漏水，問題林林總總。
吳志揚昨天上午也在立法院質詢，要求交通部次長王國材承諾立刻改善中壢火車站廁所，他說，中壢站運量全台第三，但比醜卻是穩坐冠軍寶座，被網友評為集髒、醜、臭於一身，如果稱第二，沒人敢稱第一的「最醜車站」！
吳志揚說，身為桃園人，看到這樣的票選結果，心裡真是五味雜陳，地方好不容易期待中壢站可以配合機場捷運進行改建，改建計畫卻因鐵路地下化政策大轉彎，不知還要延宕多久。
王國材允諾會先行改善。台鐵局運務處副處長彭坤炎也說，改善分短、中、長期計畫，其中，漏水、遮雨棚破舊及廁所小便斗、通風、排水系統改善，可在兩個月內盡速解決，台鐵也會於廿四日再度會勘，另研議編列預算擴建公廁。
昨天會勘時，市議會議長邱奕勝與車站周邊的健行、德義、正義、中榮、中建里里長都到場關切，表達中壢人希望早日看到台鐵改善成果的心聲。
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標題：〈北部〉網評「最髒亂」…中壢火車站 公廁先除臭
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