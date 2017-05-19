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〈中部〉每日車縫500件內衣褲 廖昱瑄摘銀

2017-05-19

技能競賽揚威

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕中壢家商夜校服裝科二年級學生廖昱瑄，代表勞動部勞動力發展署桃竹苗分署參加全國技能競賽分區賽，獲得「服裝創作」職類的銀牌。她說，培訓期間，她每天車縫五百件內衣褲鍛鍊手感、技巧與速度，靠的就是苦練。

廖昱瑄表示，她與母親相依為命，國中畢業後，白天到小型成衣工廠當車縫工賺錢，晚上到學校上課，半工半讀分擔家計。

選擇就讀服裝科的廖昱瑄期許自己將來可以成為很厲害的設計師。成衣工廠負責人李美銀也是桃竹苗分署外聘的培訓老師，她很欣賞廖昱瑄的可塑性強，推薦她擔任培訓選手，參加全國技能競賽。

接受培訓後，廖昱瑄每週都前往分署的訓練場，從簡單的接縫，進階訓練到裙子的摺類車縫、滾邊與上拉鍊等，她說，培訓期間每天得縫五百件內衣褲，鍛鍊車縫的品質與速度，剛開始時達不到目標，常常氣自己氣到流淚，晚上睡覺甚至還夢到有車縫不完的內衣褲。

分區賽拿到銀牌後，廖昱瑄仍加緊練習，希望在全國賽也能拿下好成績，才不會辜負母親與老師們的栽培。

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  • 廖昱瑄培訓期間每天要車縫五百件內衣褲。（記者周敏鴻攝）

    廖昱瑄培訓期間每天要車縫五百件內衣褲。（記者周敏鴻攝）

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