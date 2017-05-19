〈中部〉機捷不能出站 老外嚐鮮拍照記錄
2017-05-19
〔記者李容萍、鄭淑婷／桃園報導〕北部七縣市昨天下午舉行「軍民聯合防空（萬安四十號）演習」，實施人車、燈火管制及疏散避難，期間機場捷運系統維持運行，下午一點卅分警報響起後，各站出入口的保全、捷運警察執行「只進不出」的管制，到站旅客暫時無法離開車站，讓外籍旅客好奇地拿起相機記錄這難得的景象。
萬安演習開始時，街路上仍有零星民眾「趴趴走」，紛紛被員警攔停或是勸導到騎樓，市長鄭文燦以指揮官身分在市警局民防管制中心聽取簡報，隨後前往桃園區家樂福經國店視察疏散避難、傷患救護及戰災搶救演練，也查看桃園區成功路、三民路、春日路及經國路等路段憲警布崗及交通管制人車疏散避難情形。
鄭文燦表示，桃園市民防團隊編組約六萬七千人，昨參與演習者約兩千人，演習將大型量販業者納入任務編組，進行「顧客疏散避難、傷患救護及戰災實兵演練」，模擬遭敵機空襲、建築物毀損，軍、警、消及民防人員使用防空避難室疏散民眾，並協助搶救傷患及救災。
機捷A18高鐵桃園站有不少外籍旅客，演習時聽到緊急警報、看到外頭道路突然變得空蕩蕩，紛紛向站務人員詢問：「發生什麼事？為什麼要管制？」得知是防空演習時都覺得新鮮，因為在自己的國家從沒遇過，紛紛拿出相機拍下眼前空寂的景象，直呼是遊台的意外收穫。
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