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〈中部〉協助揪犯人 李昌鈺︰醫護扮蒐證關鍵

2017-05-19

〔記者鄭淑婷、邱奕統／桃園報導〕現代婦女基金會、長庚科技大學合作辦理「向醫師、護理師致敬暨李昌鈺博士圓桌論壇」，昨邀請鑑識專家李昌鈺及相關領域專家，分享臨床司法醫療案例及證據職能教學，希望能建立「有一分證據、說一分話」的司法醫療教育與實務訓練。

舉性犯罪為例 身體也是現場

李昌鈺以性犯罪為例指出，性犯罪與社會、教育、家庭及毒品、酗酒相關，美國一年大概有一百萬件性犯罪，但破案率僅四十五％，主因是蒐證上有很大的缺陷，因為許多被害人不知道物證的重要性，常常過了一週甚至兩個月才報案，研究也發現第一線醫護人員的重要性，因為被害人的身體也是「現場」，可採集到許多物證，像是ＤＮＡ可揪出犯人。

他強調，醫護人員在警方獲報前，常是第一個接觸到被害者的人，在蒐證上扮演關鍵角色，如何採證、如何保全證據等相關的教育十分重要。

現代婦女基金會董事長潘維剛、李昌鈺，頒發獎牌給過去協助破案有功的醫院及協助人才培育、建置性別暴力醫護課程的九個單位（見圖，記者鄭淑婷攝），獲獎者中的林口長庚醫院醫護，曾於九十七年間協助揪出狠心繼母企圖毒殺六歲繼子案件。潘維剛表示，許多暴力犯罪事件，都因醫護人員的專業和敏感度協助破案。

長庚科大護理系是少數開設有司法醫療課程的學校，系主任簡淑慧表示，考量實務需求，課程先於在職專班開設，學生有不錯的反應，目前已推廣到大學部，並聘請跨領域的業師授課，讓司法醫療教育向下扎根。

衛局表示與醫院合作 定期辦訓練

在實務上，市府衛生局表示，照一般流程，被害者到醫院後，醫護人員就會進行採證，並將採集的證據裝封在衛福部發的證據收集袋內。衛生局一直以來與部立桃園醫院等主要醫院都有合作，會定期舉辦採證訓練，頻率視醫院規模大小不定，一次訓練課程約兩天，並以較常接觸到被害者的急診、婦產、家醫等科別的醫護人員為主要培訓對象，課程包含法規、採證技巧、諮商等。

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  • 現代婦女基金會董事長潘維剛、李昌鈺，頒發獎牌給過去協助破案有功的醫院及協助人才培育、建置性別暴力醫護課程的九個單位。（記者鄭淑婷攝）

    現代婦女基金會董事長潘維剛、李昌鈺，頒發獎牌給過去協助破案有功的醫院及協助人才培育、建置性別暴力醫護課程的九個單位。（記者鄭淑婷攝）

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