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〈中部〉學校採購稽查亮紅燈 議員：應專人負責

2017-05-19

議員認為老師兼任 專業不足

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府政風處每年均對採購案進行稽查，發現學校列為「紅燈級」比例最高。市議員謝彰文認為，這與老師兼任採購，但工程專業知識不足有關，最好設專人負責；教育局長高安邦表示，該局教育設施科人員不足，採購案均委託學校辦理，只有五千萬元以上工程由工務局辦理，會增加採購人員，減少學校發包負擔，教育局的立場還是希望學校回歸教育專業。

教局：增加人員 減輕發包負擔

謝彰文指出，政風處從去年十月至今年二月，針對例行性採購案進行稽核，包括工程採購卅二案、財物採購廿六案、勞務採購十九案，結果發現一般性缺失項目達十項以上列為紅燈級的有廿九案，其中各級學校就達廿四件、占八十二．七六％，而黃燈級（缺失五到九項）卅三件、綠燈級（缺失四項以下）十五件；另一○四年稽核二○四件採購案，紅燈級七十四件、黃燈級一一二件、綠燈級十八件，而紅燈級的七十四件中，學校比例也逾半。

她表示，學校採購人員多為老師兼任，因為壓力大、流動率高，加上工程專業知識不足，容易誤觸法律紅線，應設法協助並強化法律素養；高安邦則表示，已對學校採購人員加強專業課程訓練。

政風處：凸顯不熟悉採購法

政風處指出，稽查缺失包含評審密封不完整，公告內容漏列必要項目，如申訴受理單位、公共工程委員會採購申訴審議委員會、檢舉受理單位的縣府、調查局、廉政署、中央採購稽核小組等單位的地址、電話以及傳真資料不全等；政風處說，缺失太多的「紅燈級」不代表會發生採購弊案，但凸顯採購人員不熟悉採購法，萬一出現照著廠商提供的目錄寫發包規格，很容易陷入「被綁標仍不知情」的窘況。政風處代理處長董心行強調，「紅燈級」單位的採購人員，必須參加政風處採購稽核小組所舉辦的教育訓練。

市議員葉明月另質詢，學校工友採遇缺不補，造成很多工作沒有辦法進行；市議員楊朝偉、徐其萬也說，目前市立高中職員額編制較國立高中少，未來廿六所國立高中職回歸市府管轄後，市府必須解決編制問題；市府人事處長郭修發表示，學校工友減少，可以編列業務費用支出，但得先提出申請，而國立高中與市立高中職員額編制的落差問題，市府會參考台中、新北做法，逐年提高現有市高編制，最後達到相同的員額編制。

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  • 教育局長高安邦希望學校回歸專業，不再負責工程發包。（記者謝武雄攝）

    教育局長高安邦希望學校回歸專業，不再負責工程發包。（記者謝武雄攝）

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