〈中部〉歷時8年拍攝 台中歌劇院紀錄片28日全球首播
2017-05-19
〔記者張菁雅／台中報導〕市府與Discovery頻道合作，歷經八年拍攝完成《建築奇觀：台中國家歌劇院》紀錄片，將於廿八日晚間九時全球首播，並陸續於亞洲各區播放。十八日在台中國家歌劇院舉辦首映會，特別邀請建築團隊參與（見圖，記者廖耀東攝），他們說，看到民眾對國家歌劇院的欣賞，就忘記過去的辛苦。
《建築奇觀：台中國家歌劇院》紀錄片耗時八年拍攝，完整記錄歌劇院從規劃設計、興建完工到驗收演出的每個過程，並呈現建築團隊如何一一克服難關，完成這座「不可能的建築」。首映會播出精華片段，影片中，施工人員坦言，剛開始不知道怎麼蓋、從哪裡蓋，但突破困難後，看到上樑的那一刻，忍不住熱淚盈眶。
市長林佳龍致詞表示，台中能擁有世界級建築，是城市發展重要里程碑，讓全世界一想到台中，立刻想到台中歌劇院。這項建築工程並非一般契約合作關係，而是國家使命感的展現，將留給後代子孫一座偉大美學建築。
建築師楊逸詠、麗明營造董事長吳春山則說，所有施工方法都靠團隊集思廣益，歌劇院完工後，看到民眾參觀時快樂又驚訝的表情，建造過程的辛苦都忘光了，辛苦化成喜悅。
紀錄片製作人盧慈穎說，其他建築物紀錄片拍攝時間不到一年，但歌劇院拍攝到第四年時，只蓋到一樓，她當時已在思考若歌劇院沒蓋完，紀錄片該如何收尾，所幸建築團隊突破瓶頸，第二至五層興建速度加快，讓歌劇院與紀錄片能順利完成。
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