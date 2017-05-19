〈中部〉力勤過期肉 24000公斤恐吃下肚

2017-05-19

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市議員段緯宇十八日在市議會說，力勤冷凍公司過期肉品的檢舉人向他爆料，過期肉品至少超過三萬公噸，且不只桃園、嘉義跟台南，新北、台中也有；市府衛生局立刻澄清，是三萬公斤而非三萬公噸，其中近六千公斤封存，剩下二萬四千公斤恐已吃下肚。

力勤離職員工四月底爆料力勤剪標販賣過期肉品，衛生局現場封存一．五萬公斤問題肉品，九天後才公佈，隔日開罰六百萬元。

段緯宇表示，力勤冷凍公司過期肉品檢舉人自述，從二○一四年送貨期間只要發現老闆要他將過期肉品改標，他就拍照錄影，拍攝超過一百張照片與二十二段影片，目前全交給衛生局與檢調調查。

檢舉人又說，過期肉品是全台送貨，絕對不只中市衛生局公布的台南等三縣市，新北市、台中市也有，只是台中市攤商進貨少，早就吃掉了。段緯宇據此怒批市府隱瞞真相；李中議員也說，衛生局長呂宗學曾向他證實「中市賣得快，所以查不到存貨。」

衛生局澄清指出，連日跨縣市調查，經統計所有檢舉人提供的出貨日期照片，總銷貨量是三萬公斤流入市面，並非三萬公噸，總計五九七四．四公斤過期冷凍雞腿、大腸頭封存，其他二四○○○公斤疑似過期肉品恐被吃下肚。

衛生局表示，清查台中市二十四家下游業者，現查獲無標示的土雞胇七公斤，由業者自行銷毀，避免再流入市面，對力勤已開罰一二○○萬元，並持續進行調查，預計下週發函給力勤下游業者，強烈要求務必做好自主管理，否則依法開罰。