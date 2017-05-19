〈中部〉台中市文心路人行道將拓寬 3米變5.8米
2017-05-19
〔記者張菁雅／台中報導〕捷運綠線預計一○七年試運轉、一○九年全線通車，為了提供民眾足夠的轉乘空間，沿線文心路人行道從現行三公尺拓寬至五．八公尺，包括三．八公尺的人行空間及二公尺寬自行車專用道，將賦予文心路新風貌，成為台中的示範道路。
施作人行空間和單車道
建設局昨在道安會報專案報告文心路人行道拓寬計畫，施作範圍為北屯路至建國北路，全長十．二公里，兩側人行道將拓寬至五．八公尺，除增設二公尺寬的自行車道，也會把變電箱、號誌、路樹、消防栓等公有設施，遷移集中至公共設施帶內，讓人行空間更順暢。
建設局專門委員葉双福說，文心路人行道將往慢車道拓寬，未來文心路的車道數不變，車道寬度則會縮減，縮減後的車道寬度仍符合法令規定。
工程分成四標，第一標為公益路至大墩七街，預計七月底發包，明年一月底完工；第二標為北屯路至大隆路，第三標為大隆路至建國北路，第四標為各捷運站體街廓，均預計在明年八月底完工。工程總經費為八．二億元，除拓寬人行道，文心路路面也將同步整修。
經費8.2億 明年8月底完工
文心路的路邊停車格因捷運施工而全部塗銷，附近居民均關心停車格是否恢復，道安會報委員建議劃設累進費率停車格，搭配部分路段繪製黃線，以供臨時停車需求，市府則將再廣納各界意見進行討論。
委員也提醒市府，台中機車族多，民眾也可能騎機車或開車來搭捷運，造成沿線停車需求增加，因此必須同步考量停車空間的配套。另外，民眾習慣將汽機車停放於人行道甚至騎樓，建議應增加文心路垂直道路的停車空間、設置車阻並加強宣導，才能達到提供行人舒適行走空間的目標。
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