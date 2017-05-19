〈中部〉輪胎倉庫大火 埔鹽國小被迫停課

2017-05-19

濃煙挾帶惡臭味 住戶半夜被嗆醒

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔鹽鄉一間負責經銷正新輪胎的輪胎倉庫，昨天傳出火警，由於廠房置放近七萬條機車輪胎，火勢一發不可收拾，延燒近七小時才獲控制，初步清查損失約七千萬，但濃煙挾帶塑膠燒焦惡臭味，不少住戶半夜被嗆醒，三百公尺遠的埔鹽國小也被迫停課，居民並質疑是否產生戴奧辛。縣府環保局派遣空品監測車監測空氣品質，檢測出懸浮微粒子（PM10）超標，將依違反空污法罰鍰。

延燒七小時 七萬條機車輪胎毀損

彰化縣消防局三大隊昨天凌晨一時許獲報火警，占地上百坪的廠房中堆滿機車輪胎，火勢猛烈，出動三十輛水車，上百名消防人員搶救，直至天亮才控制火勢。

經銷商業者陳宏隆表示，半個月前才進貨近七萬條機車輪胎，將出貨給全國盤商和機車行，未料付之一炬，對於造成鄰里不便，感到抱歉，會全力善後。埔鹽國小也緊急停課，將全校四百多位師生撤離到活動中心，交由家長帶回。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，戴奧辛無色、無味，急性暴露會造成皮膚病變、肝功能異常等，對人體內分泌及呼吸器官都有影響，而住宅區怎會堆放這麼多條輪胎，相關單位一定要究責。