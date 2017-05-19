〈中部〉玉山杜鵑含苞待放 花況可期

2017-05-19

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山國家公園杜鵑花已含苞待放，五月中已從塔塔加一路往北峰鞍部綻放，一個月的花期預計開到六月中，惟時值梅雨季，山區容易出現急降雨，玉管處呼籲登山賞花的山友，應注意即時天氣狀況，並參考排雲山莊人員的建議，以維登山安全。

玉管處表示，玉山杜鵑每年五月會從塔塔加一路往高山區域綻放，在海拔三千公尺以上花跡更是明顯，日前同仁巡山時已發現不少杜鵑花含苞待放，預計五月底在排雲山莊附近就可看見不錯的花況，而密集區域則集中在主峰風口往北峰鞍部一帶，尤其從北峰鞍部往玉山主峰望去的，在主峰山巒襯托下，更能欣賞到盛開杜鵑的美，體驗玉山杜鵑的經典印象。

玉管處也說，近日梅雨帶來雨水，杜鵑花得到滋潤，花況可望漸入佳境，只是山區天氣多變，時有急降雨，加上杜鵑花多長在岩石裸露處，地形較為陡峭，山友除了要注意防雨、禦寒外，欣賞杜鵑花也要留意身處位置，以維賞花時的人身安全。