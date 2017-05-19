| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
屏縣南門護理之家大火 4名長者罹難 PR 520限時加碼 超商抵用券大放送 這樣吃有望回到嬰兒肌！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉清境高空步道 即起受理網路訂票

2017-05-19

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了﹗南投縣最新觀光景點「清境高空觀景步道」，十八日在縣長林明溱示範預約訂票作業系統下，正式宣佈開始受理網路預約訂票。

27日開幕 全長1.2公里

為解決清境農場國民賓館至青青草原的台十四甲線路段人車爭道問題，縣府特別興建高空觀景步道，從蝴蝶園售票口至青青草原南端售票口，全長約一．二公里，走在高空觀景步首上，可飽覽奇萊山、中央山脈壯闊山景，因而號稱全國海拔最高、最長、最美的觀景步道。工程完工及驗收後，縣府也敲定本月二十七日開幕對外營運。

可現場購票、線上預約

縣長林明溱表示，清境地區交通及停車空間有限，為增加遊客進出便利性，步道入場券採用分流販賣概念，除可於現場購票，縣府也首次採用景區線上預約系統，讓遊客可在預約時段憑預約完成之QR code直接進場，減少現場購票及進場排隊等待時間，官網（https://nantou.welcometw.com/），另外也提供「南投好好玩」APP供遊客手機下載預約訂票。

由於「清境高空觀景步道」啟用適逢端午節四天連假，預料將吸引爆量遊客，縣府除協調南投客運增開班次，也呼籲遊客多搭乘大眾運輸工具，避免塞車影響遊興。

清境高空觀景步道採無障礙規劃，方便輪椅及娃娃車通行，全票五十元、半票三十元，六十五歲以上老人、身心障礙者及仁愛鄉民，只酌收十元保險費。

廣告
  • 仁愛鄉「清境高空觀景步道」將在27日正式對外營運，即起接受網路訂票，預料將吸引爆量人潮。（記者謝介裕攝）

    仁愛鄉「清境高空觀景步道」將在27日正式對外營運，即起接受網路訂票，預料將吸引爆量人潮。（記者謝介裕攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
西螺果菜巿場裝太陽能板 鎮代籲停工

西螺果菜巿場屋頂安裝太陽能板引發影響市場鋼骨結構安全疑慮，鎮代會主席鍾任明等多位代表昨天現場實勘，高舉抗議布條要求鎮公所立即停工。結構堪憂？…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧花椒雞丁
醃漬小菜✧辣白蘿蔔
好下飯✧三杯中卷
花椰菜應該怎麼洗？
轉寄

標題：〈中部〉清境高空步道 即起受理網路訂票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月19日‧星期五‧丁酉年四月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.