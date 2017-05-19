〈中部〉清境高空步道 即起受理網路訂票

2017-05-19

〔記者謝介裕／南投報導〕民眾注意了﹗南投縣最新觀光景點「清境高空觀景步道」，十八日在縣長林明溱示範預約訂票作業系統下，正式宣佈開始受理網路預約訂票。

27日開幕 全長1.2公里

為解決清境農場國民賓館至青青草原的台十四甲線路段人車爭道問題，縣府特別興建高空觀景步道，從蝴蝶園售票口至青青草原南端售票口，全長約一．二公里，走在高空觀景步首上，可飽覽奇萊山、中央山脈壯闊山景，因而號稱全國海拔最高、最長、最美的觀景步道。工程完工及驗收後，縣府也敲定本月二十七日開幕對外營運。

可現場購票、線上預約

縣長林明溱表示，清境地區交通及停車空間有限，為增加遊客進出便利性，步道入場券採用分流販賣概念，除可於現場購票，縣府也首次採用景區線上預約系統，讓遊客可在預約時段憑預約完成之QR code直接進場，減少現場購票及進場排隊等待時間，官網（https://nantou.welcometw.com/），另外也提供「南投好好玩」APP供遊客手機下載預約訂票。

由於「清境高空觀景步道」啟用適逢端午節四天連假，預料將吸引爆量遊客，縣府除協調南投客運增開班次，也呼籲遊客多搭乘大眾運輸工具，避免塞車影響遊興。

清境高空觀景步道採無障礙規劃，方便輪椅及娃娃車通行，全票五十元、半票三十元，六十五歲以上老人、身心障礙者及仁愛鄉民，只酌收十元保險費。